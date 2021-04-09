Пересадили растение, а оно умерло? Возможно, вы что-то сделали не так: вот как надо было

Источник материала: Tut.by

Из магазинных горшков растения рано или поздно нужно пересаживать, и этот момент часто становится для них судным днем. Как сделать так, чтобы после пересадки они не умирали? Какие ошибки стоит предотвратить? Тот, у кого на участке есть больше 1000 растений и кто самостоятельно выводит сорта цветов , уж точно должен знать. Задали эти вопросы опытному садоводу и звезде TikTok Кириллу Кветке, который как раз начинал с домашних растений.

Кирилл Кветка Садовод-любитель, рассказывает о растениях в Instagram Садовод-любитель, рассказывает о растениях

Пересаживайте, когда надо, а не потому что хочется

В первую очередь, растение нужно пересаживать тогда, когда оно нуждается в этом. Таких ситуаций всего две.

Первая — если корневая система заполнила весь горшок целиком, и растению не хватает питания. При этом заполнение горшка корнями не всегда ведет к нехватке питания. Иногда достаточно просто подкармливать растение удобрениями.

— Сейчас очень модные удобрения длительного действия. Это действительно удобно: один раз подкормил, и этого хватает на очень долгое время, — советует Кирилл. — Хватит одной подкормки весной, и удобрение будет постепенно растворяться до самой зимы. Сам я пользуюсь подкормкой «Осмокот», но она же и самая популярная.

Вторая — плохая земля. В этом случае, конечно, стоит пересадить растение в горшок с наполнением получше.

В остальном, возможно, растение просто не стоило тревожить.

Берите качественную землю

Землю для домашних растений нужно покупать исключительно в специализированных пакетах в магазине.

— Если у вас есть дача или вы живете в частном доме, то свою «огородную» землю брать нельзя. Ну, если только чуточку размешивать, — улыбается Кирилл. — При этом землю «с огорода» надо дезинфицировать, например, фитоспорином (от болезней) и танреком (от вредителей). В этом году сам допустил такую ошибку, хотя все знал: просто было лень. В итоге я сильно пожалел: в горшке образовались мошки, которые отложили яйца в землю, а из них появились какие-то а-ля опарыши, которые начали съедать всходы.



Фото: Nikola Jovanovic, unsplash.com

Найти проверенную и хорошую землю можно только путем проб и ошибок, но если уж вы ее нашли — все время ее и берите.

Сам Кирилл в качестве основы обычно покупает верховой раскисленный торф. Для наполнения горшка возьмите ¾ такого торфа, а остальную ¼ в равных частях разделите между песком, перлитом и вермикулитом. Все это перемешайте.

— В такую землю можно садить и рассаду, и ваши домашние цветы, да вообще — все, что угодно, — уверен садовод.

Убирайте старый грунт с корней

Особенно пункт касается растений, у которых в старом горшке была тяжелая и непитательная земля.

— Лучше тогда с корней ее вообще убрать, как бы «оголить» их, — советует Кирилл. — А чтобы новая земля была более воздушной и комфортной для растения, можно добавить в нее перлит и вермикулит.

Впрочем, для растений «только из магазина» справедливо обратное: у них в горшках слишком легкая и воздушная земля. Оставлять ее на корнях, перенося цветок в домашний грунт, не стоит:

— Корням просто-напросто не будет хватать силы, чтобы проникнуть в более тяжелую землю, и они будут дальше развиваться в том старом, привычном коме земли. А лучше всего вообще выбрать такой же или похожий тип земли, как в магазинном горшке.

Высаживайте во влажную почву

То, что растение после пересадки нужно обильно полить, Кирилл называет стереотипом. Он советует всем без исключения высаживать растение в уже влажную землю, независимо от вида.

— Смешайте субстрат в ведре еще до пересадки и увлажните его, — рекомендует садовод. — Эту почву используйте для нового горшка растения. А уже через три дня после пересадки, когда земля подсохнет, сделайте первый полив. Это в идеале, особенно если речь о торфяной почве. Иначе, если полить сразу, субстрат превратится в болото, что плохо для растений.



Фото: pixabay.com

В случае если вы садите растение в более песчаную почву (то есть без волокон, как у торфяной), в принципе можно полить сразу. Но не обязательно.

Производить полив на где-то на третий день — все еще лучший вариант, по мнению Кирилла:

— Например, при пересадке фиалок очень легко повредить ее корешки, так как они очень мелкие и хрупкие. Если любая почва будет переувлажнена, они в таком уязвимом состоянии просто-напросто сгниют. Для некоторых других растений это, конечно, может быть не так критично.

Мульчируйте землю

Мульчирование — поверхностное покрытие почвы для улучшения ее свойств и защиты. Кирилл считает, что домашним растениям это тоже нужно. Пункт не самый обязательный, но такой лайфхак может облегчить уход за домашним садом.

— Для мульчирования подойдет и кора, и декоративные камешки, и щебень. Сейчас этого продается много. Во-первых, это и красиво, во-вторых, удерживает влагу. Растение придется реже поливать, и оно будет чувствовать себя лучше.