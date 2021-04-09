Глава Минска задумался об отказе от участков под стройку паркингов у МКАД. И вот почему он прав

Источник материала: Tut.by

Сегодня председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев посмотрел, как осваиваются территории вдоль МКАД и констатировал, что инвесторы не спешат брать участки, которые предназначены под строительство паркингов. Об этом сообщает телеграм-канал «Минск.Официально». Разбираемся, почему инвесторы не рвутся строить паркинги у МКАД.



Станислав Шаршуков, редактор REALTY.TUT.BY

Сейчас возле кольцевой расположено 15 участков, которые предназначены для стройки паркингов. Но желающих их осваивать нет. Поэтому Владимир Кухарев поручил проанализировать целесообразность строительства на них паркингов и, при необходимости, рассмотреть возможность изменения функционального назначения этих площадок. И, судя по всему, это рациональное предложение.

Почему в паркингах у МКАД нет экономики?

Как говорят участники рынка, минимальная себестоимость строительства квадратного метра многоуровневого открытого паркинга — около 200 долларов. Это значит, что себестоимость места на 20 «квадратов» — 4 тысячи долларов. Цена его продажи, соответственно, будет уже в районе 5−6 тысяч долларов. И это самый минимум и возле МКАД, где еще есть место для парковки во дворах и вдоль улиц. Естественно, очереди за этими машино-местами не будет.



Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Если же строить не открытый, а закрытый многоуровневый паркинг, то себестоимость метра перешагнет цифру в 400 долларов. Продать такое место у МКАД — вообще без шансов.

Выходит, что пока в таких проектах просто нет экономики. Поэтому участки под паркинги возле кольцевой и стоят никому не нужные годами.

А что, если со льготами и помещениями под аренду?

Но, с другой стороны, сейчас в основном никто и не предлагает строить просто паркинги. Как правило, в этих зданиях должны быть также другие помещения под сдачу в аренду. Например, под СТО, магазины и так далее. Предполагается, что они будут давать девелоперу дополнительный заработок. Но тут вопрос — какой процент таких помещений?

Вот, например, площадка под строительство паркинга на улице Наполеона Орды — между ЖК «Мегаполис» и гипермаркетом «ОМА».



Изображение: «Бизнес портал Минска»

Тут инвестору предлагают построить многоэтажную стоянку с подземным уровнем и объектами обслуживания. Максимальная площадь — до 3600 квадратных метров. Число машино-мест — 100. Учитывая площадь проездов, на «объекты обслуживания» остается совсем мало места. Логично, что много на них и не заработаешь.

Более того, многоуровневый паркинг предлагают строить почти под окнами жилого дома. Минимальное расстояние от стены до стены — 25 метров. Несложно предсказать, с каким сопротивлением жителей столкнется желающий построить тут этот объект.



Изображение: «Бизнес портал Минска»

Учитывая же подземную составляющую паркинга, себестоимостью в 200−300 долларов тут тоже не обойдешься. А если он должен быть не открытым, а закрытым, то и в 500 долларов вряд ли можно уложиться. Итого — перспективы появления тут паркинга очень туманны. И это несмотря на то, что строить его предлагают по инвестдоговору (то есть со льготами).

Второй участок под строительство паркинга по инвестдоговору находится на улице Каменногорской. Он расположен между кольцевой и несколькими крайними жилыми многоэтажками. По диагонали — парк Уго Чавеса.





Тут предлагается построить комплекс площадью до 44 тысяч квадратных метров. Он должен включать в себя паркинг не менее чем на тысячу машино-мест, плюс помещения торгового, производственного, коммунально-обслуживающего назначения.



Место под паркинг — слева

Несложно посчитать, что парковка съест больше половины площади. И найдутся ли желающие купить тысячу машино-мест минимум за 5−6 тысяч долларов в поле в Каменной Горке, где и так живут не самые богатые люди? Вряд ли. Следовательно, экономики в этом проекте тоже не много.

И это мы описали два единственных участка у МКАД, где можно построить паркинг со льготами. Остальные участки предполагают стройку без льгот.

И что это значит?

Как видим, Владимир Кухарев правильно обозначил проблему. И чем быстрее изменят функциональное назначение никому не нужных площадок под паркинги — тем больше шансов, что они обретут инвесторов.

Если же городу, кровь из носа, здесь нужны именно паркинги, то они должны занимать меньшую часть в составе будущих многофункциональных комплексов. Либо их строительство должно быть дотировано или реализовано государством уже в рамках не каких-то рыночных отношений, а социальных обязательств.

Мнение автора может не отражать точку зрения редакции.