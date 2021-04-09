В Оршанском районе Toyota врезалась в два грузовика

Источник материала: Tut.by

Пассажир легковушки пострадал в аварии в Оршанском районе, сообщили в ГАИ.



Фото: ГАИ

Происшествие случилось 8 апреля, около 23.00, вблизи деревни Туровичи. Предварительно установлено, что 27-летний водитель Toyota двигался по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ. При опережении автопоезда МАN он не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в Iveco. От удара легковушку отбросило в попутный MAN, с которым она вылетела в кювет.

В результате ДТП 27-летний пассажир Toyota получил телесные повреждения и был госпитализирован.

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