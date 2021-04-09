|
В Оршанском районе Toyota врезалась в два грузовика
Источник материала: Tut.by
Пассажир легковушки пострадал в аварии в Оршанском районе,
Происшествие случилось 8 апреля, около 23.00, вблизи деревни Туровичи. Предварительно установлено, что 27-летний водитель Toyota двигался по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ. При опережении автопоезда МАN он не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в Iveco. От удара легковушку отбросило в попутный MAN, с которым она вылетела в кювет.
В результате ДТП 27-летний пассажир Toyota получил телесные повреждения и был госпитализирован.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП 27-летний пассажир Toyota получил телесные повреждения и был госпитализирован.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)