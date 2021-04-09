|
На Уборевича открытым огнем горела квартира. Когда потушили, внутри обнаружили труп
Источник материала: Onliner
ЧП произошло в микрорайоне Чижовка. После обеда на четвертом этаже пятиэтажки случился пожар в одной из квартир. Спасатели сообщили, что после ликвидации огня в квартире обнаружили труп.
Подробности и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЧП произошло в микрорайоне Чижовка. После обеда на четвертом этаже пятиэтажки случился пожар в одной из квартир. Спасатели сообщили, что после ликвидации огня в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)