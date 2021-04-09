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В воскресенье до +21. Потом опять похолодание и грозы

09.04.2021 18:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Точите шампуры, чтобы ловко выхватить их в выходные. Уже в субботу кое-где может пригреть до 19 градусов. При этом давление растет, вероятность осадков понижается, небо становится чище. Но дальше, говорит Белгидромет, приготовлены нюансы, о которых вы должны быть предупреждены.

За потепление отвечает юго-западный ветер, который сейчас набирает мощь. В ночь на субботу еще возможен слабый минус, а днем уже от 13 до 19 тепла. Атмосферный фронт цепляет только северо-западный наш угол, там есть вероятность ночных осадков. Но к этому подступающему теплу прилагается порывистый ветер — пока предполагают до 18 метров в секунду.

Поставки подогретого воздуха с юго-запада Европы продолжатся воскресенье и в понедельник — на Брестчине уже готовьтесь ловить +21.

Интересный поворот ожидается во вторник. Давление пойдет вниз — соответственно, повысится вероятность осадков. Возможно, где-то наконец сумеют состояться грозы. Если до них дойдет дело — то, как мы помним, полагается и порывистый ветер. (Не забывайте все записывать в вашу тетрадь наблюдений за природой и слать фото-видео нашему боту, он обожает такое.) Уже почувствуется разброс температур: от 10 градусов на севере до 20 на юго-востоке.

Конкретно похолодает в среду, и процесс продолжится в четверг. По стране будет в основном от 4 до 11, и только юго-восток постарается отвоевать хотя бы +18. В прогнозе куча коротких дождей, а на западе вообще возможен мокрый снег. Это, напомним, будет 15 апреля (необходимо охать и причитать).

Посмотрим, какие картинки нам покажут дальше.

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Точите шампуры, чтобы ловко выхватить их в выходные. Уже в субботу кое-где может пригреть до 19 градусов. При этом давление растет, вероятность осадков понижается,...
 
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