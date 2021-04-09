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Метр — от $883 по курсу. Всем желающим предложили квартиры в ЖК «Петровские верфи». Но с условием
Источник материала: Onliner
Недалеко от станции метро «Петровщина» УКС «Запад» продолжает возведение жилого комплекса «Петровские верфи». Это целый квартал монолитно-каркасных многоэтажек, строящийся по оригинальному проекту питерских архитекторов. Если раньше жилье здесь предлагали исключительно очередникам, то теперь застройщику позволили запустить часть квартир в свободную продажу. Цены вполне привлекательные, но дольщики должны выполнить одно условие.
Целевая аудитория проекта «Петровские верфи» вызывала вопросы с самого начала. Все мы привыкли к тому, что для очередников в Минске строят самое недорогое панельное жилье. А здесь вдруг индивидуальный проект, закрытые для машин дворы, кирпичные стены, лифты Otis и претензия на комфорт-класс. Судя по первым проектным декларациям, квадратный метр стоил дешевле, чем в коммерческих новостройках, однако вместе с квартирой дольщики обязаны приобретать место в паркинге. Вот и получалось, что однушка площадью 47 кв. м вместе с машиноместом обходилась в $57 000 по курсу, а двушка площадью 77 кв. м — в $81 000. Много ли очередников могут позволить себе такие варианты?
И вот Мингорисполком разрешил УКСу продавать квадратные метры в «Петровских верфях» не только очередникам, но и всем желающим. Пока речь идет о 84 квартирах (25 в доме «Маяк» и 59 в доме «Парус»). Оплату можно вносить сразу в полном объеме либо выбрать рассрочку, где первый взнос будет 10% или 50% от общей стоимости квартиры. От способа оплаты зависит и цена квадратного метра. Она варьируется от 2350 рублей в трешках до 3490 рублей в однокомнатных квартирах ($883—1311).
Ниже приводим цены в доме «Маяк».
Планировка «Маяка»
А вот какие цены сформированы для дома «Парус».
Планировка «Паруса»
Покупка места в паркинге — обязательное условие. К стоимости квартиры надо прибавлять 24 613 рублей.
Сколько же стоят квартиры?
Посчитаем на конкретных примерах. Берем однушку площадью 47,14 кв. м в «Парусе» (не первый этаж). При стопроцентной оплате — 153 205 рублей. Плюс место в паркинге. Выходит 177 818 рублей, что эквивалентно $66 796. Та же квартира вместе с местом в паркинге при оплате в рассрочку (10% первым платежом) — 189 132 рубля ($71 046).
Двушка площадью 77,17 кв. м с местом в паркинге — 229 113 рублей ($86 065) при стопроцентной оплате и 240 689 рублей ($90 413) при оплате в рассрочку с первым платежом в размере 10%.
Трехкомнатная квартира в «Маяке» площадью 89,1 кв. м с местом в паркинге — 256 273 рубля ($96 267) при стопроцентной оплате и 267 589 рублей ($100 518) при оплате в рассрочку с первым платежом в размере 10%.
Сдать дома планируют в 4-м квартале 2021 года.
Заявления от потенциальных дольщиков УКС начнет принимать с 8:30 14 апреля.
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