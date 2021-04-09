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Метр — от $883 по курсу. Всем желающим предложили квартиры в ЖК «Петровские верфи». Но с условием

09.04.2021 18:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Недалеко от станции метро «Петровщина» УКС «Запад» продолжает возведение жилого комплекса «Петровские верфи». Это целый квартал монолитно-каркасных многоэтажек, строящийся по оригинальному проекту питерских архитекторов. Если раньше жилье здесь предлагали исключительно очередникам, то теперь застройщику позволили запустить часть квартир в свободную продажу. Цены вполне привлекательные, но дольщики должны выполнить одно условие.

Целевая аудитория проекта «Петровские верфи» вызывала вопросы с самого начала. Все мы привыкли к тому, что для очередников в Минске строят самое недорогое панельное жилье. А здесь вдруг индивидуальный проект, закрытые для машин дворы, кирпичные стены, лифты Otis и претензия на комфорт-класс. Судя по первым проектным декларациям, квадратный метр стоил дешевле, чем в коммерческих новостройках, однако вместе с квартирой дольщики обязаны приобретать место в паркинге. Вот и получалось, что однушка площадью 47 кв. м вместе с машиноместом обходилась в $57 000 по курсу, а двушка площадью 77 кв. м — в $81 000. Много ли очередников могут позволить себе такие варианты?

Метр — от 3 по курсу. Всем желающим предложили квартиры в ЖК «Петровские верфи». Но с условием

И вот Мингорисполком разрешил УКСу продавать квадратные метры в «Петровских верфях» не только очередникам, но и всем желающим. Пока речь идет о 84 квартирах (25 в доме «Маяк» и 59 в доме «Парус»). Оплату можно вносить сразу в полном объеме либо выбрать рассрочку, где первый взнос будет 10% или 50% от общей стоимости квартиры. От способа оплаты зависит и цена квадратного метра. Она варьируется от 2350 рублей в трешках до 3490 рублей в однокомнатных квартирах ($883—1311).

Ниже приводим цены в доме «Маяк».

Площадь, кв. м Стоимость метра (первый взнос — 10%), бел. руб. Стоимость метра (первый взнос —  50%), бел. руб. Стоимость метра (полная оплата сразу), бел. руб.
2-комнатные (1 этаж) 47,74 2600 2550 2500
3-комнатные (1 этаж) 86,8—87,6 2550 2500 2450
3-комнатные (1, 2 этажи) 103,72 2450 2400 2350
3-комнатные 86,4—89,1 2727 2650 2600
3-комнатные (16, 17 этажи) 130,11—138,58 2500 2450 2400
Метр — от 3 по курсу. Всем желающим предложили квартиры в ЖК «Петровские верфи». Но с условием
Планировка «Маяка»

А вот какие цены сформированы для дома «Парус».

Площадь, кв. м Стоимость метра (первый взнос — 10%), бел. руб. Стоимость метра (первый взнос — 50%), бел. руб. Стоимость метра (полная оплата сразу), бел. руб.
1-комнатные
(1 этаж)		 47,23—48,21 3000 2900 2750
1-комнатные 47,14—48,4 3490 3350 3250
2-комнатные
(1 этаж)		 77,15—77,24 2700 2650 2550
2-комнатные 77,17—77,26 2800 2750 2650
3-комнатные
(1 этаж)		 95,34—96,83 2550 2450 2400
3-комнатные 90,84—97,04 2650 2550 2500
3-комнатные двухуровневые 116,37—116,8 2600 2550 2500
Метр — от 3 по курсу. Всем желающим предложили квартиры в ЖК «Петровские верфи». Но с условием
Планировка «Паруса»
Покупка места в паркинге — обязательное условие. К стоимости квартиры надо прибавлять 24 613 рублей.
Метр — от 3 по курсу. Всем желающим предложили квартиры в ЖК «Петровские верфи». Но с условием





Сколько же стоят квартиры?

Посчитаем на конкретных примерах. Берем однушку площадью 47,14 кв. м в «Парусе» (не первый этаж). При стопроцентной оплате — 153 205 рублей. Плюс место в паркинге. Выходит 177 818 рублей, что эквивалентно $66 796. Та же квартира вместе с местом в паркинге при оплате в рассрочку (10% первым платежом) — 189 132 рубля ($71 046).

Двушка площадью 77,17 кв. м с местом в паркинге — 229 113 рублей ($86 065) при стопроцентной оплате и 240 689 рублей ($90 413) при оплате в рассрочку с первым платежом в размере 10%.

Трехкомнатная квартира в «Маяке» площадью 89,1 кв. м с местом в паркинге — 256 273 рубля ($96 267) при стопроцентной оплате и 267 589 рублей ($100 518) при оплате в рассрочку с первым платежом в размере 10%.

Метр — от 3 по курсу. Всем желающим предложили квартиры в ЖК «Петровские верфи». Но с условием

Сдать дома планируют в 4-м квартале 2021 года.

Заявления от потенциальных дольщиков УКС начнет принимать с 8:30 14 апреля.

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Теги: Минск
 
 
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Недалеко от станции метро «Петровщина» УКС «Запад» продолжает возведение жилого комплекса «Петровские верфи». Это целый квартал монолитно-каркасных многоэтажек,...
 
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