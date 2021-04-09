ГАИ сообщает о привлечении к работе на дорогах дружинников. Что они могут, а чего им нельзя?

Источник материала: Onliner

«В Минской области дружинники помогают ГАИ обеспечивать безопасность на дорогах», — сообщает УВД региона. По данным милиции, всего в области около 700 таких добровольцев. Сообщается, это представители разных профессий, но чаще всего — бывшие силовики. А какими правами обладает дружинник? И нужно ли водителю останавливаться по его требованию?

«Прежде чем включить добровольную дружину, конечно же, гражданин проходит минимальную определенную проверку в ГАИ — на наличие нарушений ПДД. То есть каким он может быть дружинником, если он сам злостный нарушитель?» — прокомментировал в сюжете СТВ и. о. начальника ГАИ Мядельского района Андрей Бородич. По официальной информации, с начала года ГАИ Мяделя совместно с дружинниками провели 13 рейдов, выявили более 40 нарушений. А в Солигорском районе 250 человек входят в дружины РОВД.

Но все же роль дружинников в работе на дорогах четко не определена в официальной информации: чем именно они помогают, какими правами обладают, обязан ли водитель подчиняться его требованию? Ответы можно найти в положении Совмина «Об утверждении положения о добровольной дружине и деятельности внештатных сотрудников правоохранительных органов РБ» и законе «Об участии граждан в охране правопорядка». Согласно документам они имеют право осуществлять деятельность инспекторов во многих вопросах, кроме, в частности, составления протоколов. Одна из функций — профилактика нарушений, они помогают ГАИ пресекать, выявлять правонарушения, требовать соблюдения правопорядка, позволяется даже применение физической силы. Дружинники могут задержать нарушителя, передать его представителям правопорядка. Имеют право изъять орудие совершения правонарушений (напомним, недавно орудием был признан автомобиль, после чего его конфисковали ) или иные предметы, оставление которых у правонарушителя может угрожать безопасности. Закреплено право и использовать чужие ТС для доставления в больницу пострадавших, нуждающихся в срочной медпомощи.

В положении Совмина прописано, что дружинники должны осуществлять свою деятельность под руководством уполномоченных должностных лиц.

При этом дружинники не имеют права требовать водителя остановиться (по крайней мере по закону). Исчерпывающий перечень должностных лиц, которые вправе останавливать автомобилистов, установлен подпунктом 9.1. ПДД. Дружинники такими правами не наделены. Также дружинники не уполномочены осуществлять регулирование дорожного движения.

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