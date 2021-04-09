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Стало известно, когда начнут судить Тиму Белорусских по уголовному делу о наркотиках

09.04.2021 18:41 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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16 апреля в 10:30 начнется первое судебное заседание по уголовному делу об обороте наркотиков, заведенное против 22-летнего певца Тимы Белорусских, передает «Спутник». Музыканту грозит до пяти лет колонии.

Напомним, ночью 6 января артиста задержали в игровом клубе в Минске с 0,4 грамма гашиша и 0,03 грамма амфетамина.

Почти два грамма гашиша, согласно материалам дела, Белорусских и его 25-летний приятель купили через интернет, часть употребили прямо в клубе, а оставшееся нашли уже сотрудники милиции. В ходе личного обыска у рэпера также был обнаружен амфетамин.

Молодым людям инкриминирован незаконный без цели сбыта оборот наркотических средств и психотропных веществ. Свою вину обвиняемые признали в полном объеме, утверждали в прокуратуре. Певец был отпущен под залог, его знакомый — под стражей.

 
Теги: Минск
 
 
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16 апреля в 10:30 начнется первое судебное заседание по уголовному делу об обороте наркотиков, заведенное против 22-летнего певца Тимы Белорусских, передает «Спутник»....
 
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