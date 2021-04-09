Продажи новых авто в Беларуси по итогам квартала снизились на 43,5%









Такая динамика первого квартала во многом обусловлена всплеском продаж в марте прошлого года, когда в период девальвации рубля белорусы скупили все складские запасы дилеров.





пишет belretail.by. Основными причинами данного тренда эксперты называют снижение доходов населения, изменение покупательских приоритетов и сворачивание автокредитования. Падение продаж начались с апреля 2020 года,belretail.by. Основными причинами данного тренда эксперты называют снижение доходов населения, изменение покупательских приоритетов и сворачивание автокредитования.





В 2021 году экономические настроения белорусов не улучшились. Согласно последним данным опроса Нацбанка, большинство населения нашей страны ожидает в будущем инфляцию и рост цен, воздерживается от совершения крупных покупок и предпочитает хранить сбережения в наличности.





Кризисные тенденции в Беларуси усиливаются, что в первую очередь сказывается на продажах дорогих товаров. Скорее всего падение рынка новых автомобилей в этом году продолжится. Возможно некоторые дилеры закроются, т.к. продажи автомобилей останутся на нулевом уровне.





Так ни одной машины не продали в Беларуси за первый квартал такие марки, как «Шевроле-Нива», Mitsubishi, MINI, Maserati и Ford.

ТОП-10 автобрендов по количеству проданных автомобилей Марки январь февр. март 1 кв. LADA (2 дилера) 621 658 1050 2329 Geely (все дилеры) 315 468 650 1433 Volkswagen 256 374 445 1075 Kia (все дилеры) 245 309 358 912 Škoda 279 325 241 845 Renault 239 206 284 729 Hyundai 191 174 290 655 Toyota (2 дилера) 58 95 123 276 Nissan 56 68 99 223 Mazda 35 34 37 106



Недавний лидер рейтинга — Renault — опустился на шестое место.





Все марки, которые оказались за пределами ТОП-10, продали менее 100 авто за квартал.





ТОП-20 моделей легковых автомобилей (продажи 1-го квартала 2021 года), доля в %/шт.





















ТОП-20 моделей легковых автомобилей (продажи 2021 года), доля в %/шт.















