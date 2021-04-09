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Продажи новых авто в Беларуси по итогам квартала снизились на 43,5%

09.04.2021 18:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По данным Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) за первый квартал автодилеры продали 9057 новых авто. Год назад этот показатель превысил 16 тыс. единиц. Падение продаж составило 43,5%. За весь прошлый год было продано 52 768 автомобилей. По сравнению с 2019 годом это -18,2%.



Такая динамика первого квартала во многом обусловлена всплеском продаж в марте прошлого года, когда в период девальвации рубля белорусы скупили все складские запасы дилеров.

Падение продаж начались с апреля 2020 года, пишет belretail.by. Основными причинами данного тренда эксперты называют снижение доходов населения, изменение покупательских приоритетов и сворачивание автокредитования.

В 2021 году экономические настроения белорусов не улучшились. Согласно последним данным опроса Нацбанка, большинство населения нашей страны ожидает в будущем инфляцию и рост цен, воздерживается от совершения крупных покупок и предпочитает хранить сбережения в наличности.

Кризисные тенденции в Беларуси усиливаются, что в первую очередь сказывается на продажах дорогих товаров. Скорее всего падение рынка новых автомобилей в этом году продолжится. Возможно некоторые дилеры закроются, т.к. продажи автомобилей останутся на нулевом уровне.

Так ни одной машины не продали в Беларуси за первый квартал такие марки, как «Шевроле-Нива», Mitsubishi, MINI, Maserati и Ford.

ТОП-10 автобрендов по количеству проданных автомобилей

 Марки

январь

февр.

март

1 кв.

LADA (2 дилера)

621

658

1050

2329

Geely (все дилеры)

315

468

650

1433

Volkswagen

256

374

445

1075

Kia (все дилеры)

245

309

358

912

Škoda

279

325

241

845

Renault

239

206

284

729

Hyundai

191

174

290

655

Toyota (2 дилера)

58

95

123

276

Nissan

56

68

99

223

Mazda

35

34

37

106
Недавний лидер рейтинга — Renault — опустился на шестое место.

Все марки, которые оказались за пределами ТОП-10, продали менее 100 авто за квартал.

ТОП-20 моделей легковых автомобилей (продажи 1-го квартала 2021 года), доля в %/шт.






ТОП-20 моделей легковых автомобилей (продажи 2021 года), доля в %/шт.

 
 
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По данным Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) за первый квартал автодилеры продали 9057 новых авто. Год назад этот показатель превысил 16 тыс. единиц. Падение...
 
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