ЕБРР больше не рассматривает государственные проекты Беларуси для инвестиций









пишет Ежедневник, что в таких условиях международные финансовые институты могут содействовать остановке репрессий, если продолжат отказываться от любых отношений с нелегитимной властью. Как сообщило Национальное антикризисное управление, 26 марта руководитель НАУ Павел Латушко отправил письмо Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР). В обращении Павел Латушко обратил внимание ЕБРР на продолжающиеся массовые и системные репрессии со стороны режима. Руководитель НАУ отметил,Ежедневник, что в таких условиях международные финансовые институты могут содействовать остановке репрессий, если продолжат отказываться от любых отношений с нелегитимной властью.





На обращение НАУ официальным письмом ответил генеральный секретарь ЕБРР Энцо Кватрочочче: «ЕБРР разделяет озабоченность международного сообщества ситуацией в Беларуси и внимательно следит за развитием событий в стране. Сейчас мы ограничиваем наши инвестиции отдельными проектами в частном секторе. При этом мы не рассматриваем новые инвестиции в государственные проекты Беларуси».