Неделя леса: Исполком СНГ присоединился к экологической акции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Благоустроенные места отдыха и тысячи гектаров нового леса. В Беларуси высадили более 17 миллионов саженцев, передает телеканал «МИР 24».

Свой вклад в экологию и экономику страны внесли и сотрудники Исполнительного комитета СНГ. В этом году Содружество отмечает тридцатилетие. Председательствует в организации Беларусь. И в Год единства, который проходит в стране, традиционная акция «Неделя леса» приобрела особый смысл. К ней присоединились представители Содружества из России, Казахстана и Кыргызстана.

«В условиях новых вызовов и угроз, санкций в отношении стран Содружества, нам это единство очень требуется. И вот даже сегодня. Это простая добрая акция, которая благотворительная, она и здесь имеет свое объединяющее начало. Действительно, нам приятно выезжать на свежий воздух, делать доброе дело, потому что лес – это одно из основных богатств Республики Беларусь», – рассказал первый заместитель Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский.

«Мне как российскому гражданину доставляет большое удовольствие и радость, и гордость даже участвовать в такой акции, которая в этом году посвящена еще и Году единства, который повсеместно отмечается в Беларуси. И я думаю, единство дорого стоит. Оно нам помогало и в годы войны, и потом восстанавливать народное хозяйство, вообще всегда», – отметил директор департамента Исполнительного комитета СНГ Александр Буров.

«Неделя леса» в Беларуси проходит в 14-й раз. Сотрудники Исполкома СНГ за это время посадили 28 гектаров леса.