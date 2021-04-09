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Неделя леса: Исполком СНГ присоединился к экологической акции
09.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Благоустроенные места отдыха и тысячи гектаров нового леса. В Беларуси высадили более 17 миллионов саженцев, передает телеканал «МИР 24».
Свой вклад в экологию и экономику страны внесли и сотрудники Исполнительного комитета СНГ. В этом году Содружество отмечает тридцатилетие. Председательствует в организации Беларусь. И в Год единства, который проходит в стране, традиционная акция «Неделя леса» приобрела особый смысл. К ней присоединились представители Содружества из России, Казахстана и Кыргызстана.
«Мне как российскому гражданину доставляет большое удовольствие и радость, и гордость даже участвовать в такой акции, которая в этом году посвящена еще и Году единства, который повсеместно отмечается в Беларуси. И я думаю, единство дорого стоит. Оно нам помогало и в годы войны, и потом восстанавливать народное хозяйство, вообще всегда», – отметил директор департамента Исполнительного комитета СНГ Александр Буров.
«Неделя леса» в Беларуси проходит в 14-й раз. Сотрудники Исполкома СНГ за это время посадили 28 гектаров леса.
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В Год единства, который проходит в Беларуси, традиционная акция «Неделя леса» приобрела особый смысл.
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