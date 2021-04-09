ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Неделя леса: Исполком СНГ присоединился к экологической акции

09.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Благоустроенные места отдыха и тысячи гектаров нового леса. В Беларуси высадили более 17 миллионов саженцев, передает телеканал «МИР 24».

Свой вклад в экологию и экономику страны внесли и сотрудники Исполнительного комитета СНГ. В этом году Содружество отмечает тридцатилетие. Председательствует в организации Беларусь. И в Год единства, который проходит в стране, традиционная акция «Неделя леса» приобрела особый смысл. К ней присоединились представители Содружества из России, Казахстана и Кыргызстана.

«В условиях новых вызовов и угроз, санкций в отношении стран Содружества, нам это единство очень требуется. И вот даже сегодня. Это простая добрая акция, которая благотворительная, она и здесь имеет свое объединяющее начало. Действительно, нам приятно выезжать на свежий воздух, делать доброе дело, потому что лес – это одно из основных богатств Республики Беларусь», – рассказал первый заместитель Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский.

«Мне как российскому гражданину доставляет большое удовольствие и радость, и гордость даже участвовать в такой акции, которая в этом году посвящена еще и Году единства, который повсеместно отмечается в Беларуси. И я думаю, единство дорого стоит. Оно нам помогало и в годы войны, и потом восстанавливать народное хозяйство, вообще всегда», – отметил директор департамента Исполнительного комитета СНГ Александр Буров.

«Неделя леса» в Беларуси проходит в 14-й раз. Сотрудники Исполкома СНГ за это время посадили 28 гектаров леса.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Год единства, который проходит в Беларуси, традиционная акция «Неделя леса» приобрела особый смысл.
 
Новости дня
Новости разные
 
В телеге сегодня. «Гуляющий по двору патруль и нехватка врачей – это про одно и тоже»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by