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Театр "НитьЯ": как с помощью спектакля решить психологические проблемы

09.04.2021 19:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

"НитьЯ" ― несколько трактовок есть у этого названия, одна из них есть о том, что есть Вселенная, можно представить, что мы ― ниточки Вселенной, которые связаны в единый клубочек. Отсюда "НитьЯ", ― рассказывает Дамир Садреев. 

© Sputnik
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Придя в театр "НитьЯ", вы скорее всего не увидите привычное вам действо, рассказывают актеры. Обычно в театре мы видим огромную декорацию, большую сцену и играющую на ней труппу актеров, а театр "НитьЯ" добровольно лишил себя этого всего, и самое главное, что видит зритель, это отражение себя, то есть картинку, которая возникает у него в воображении, и актер ― это просто связующее звено, интригуют собеседники Sputnik.

"Сегодня такое время, что просто смотреть уже неинтересно, хочется принимать активное участие, ты хочешь принимать участие своими чувствами, узнавать себя в этих образах, и зритель к нам в театр приходит именно за этим ― за погружением в свои чувства, за самопостижением", ― рассказывает Виктор Воронин.

"Ряд профессионалов ― психотерапевты, психологи, кто приходит к нам, они после спектаклей к нам подходят: вы сознательно делаете это? Вы понимаете, что вы делаете со зрителями? Мы, конечно, прикидываемся, что случайно, оно само так, но множество понимающих зрителей отмечают очень глубокий терапевтический эффект, который происходит с ними", ― рассказывает Степан Сачевский.

Другие подробности о театре "НитьЯ" и спектакле "Я ― Счастье", который труппа покажет в воскресенье белорусским зрителям, смотрите на видео.

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