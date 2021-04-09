Вузы рассказали, сколько выпускников получат работу в этом году

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 апр – Sputnik. Распределение выпускников вузов-2021 завершится до конца апреля, сообщил в пятницу на пресс-конференции начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси Сергей Касперович.

"Все заявки от заказчиков кадров поступают в вузы, там есть комиссии, которые формируют их. В прошлом году распределению подлежали более 19 тысяч студентов. Было распределено 99,9%", – рассказал Sputnik Сергей Касперович.

По его словам, все выпускники высших учебных заведений в этом году уже в целом обеспечены заявками на трудоустройство, а процесс распределения начался еще осенью прошлого года.

"По законодательству, оно должно завершиться не менее чем за два месяца до выпуска. Это гарантия для молодых специалистов, право на получение первого рабочего места", – подчеркнул он.

Представитель ведомства отметил, что распределяют обычно всех тех, кто получил высшее образование в дневной форме на бюджетной основе. У платников "распредов" нет.

В этом году планируется выпуск более 24 тысяч "бюджетников", в дневной форме обучения – порядка 19,4 тысячи. По планам Минобра, выпускниками-2021 станут около 15 тысяч специалистов, получающих среднее специальное образование, и 23 тысячи человек – на уровне профессионально-технического образования.

По словам Касперовича, наниматели больше всего нуждаются в специалистах в области сельского хозяйства, медицины и IT-сферы.

Можно ли получить перераспределение в Беларуси?

Можно. Для такой процедуры молодой специалист должен обратиться в учреждение образования, направившее его на работу. Понадобится паспорт, а также документы, подтверждающие право на перераспределение – ходатайства сторон. В этом случае требуется согласие трех сторон: молодого специалиста, его нынешнего нанимателя и руководителя организации, где молодой специалист хочет работать. Если документов нет, но при этом он хочет поменять место распределения, нужно выплатить учреждению образования все средства, затраченные на его обучение.

Также есть возможности для перераспределения в период отработки – поменять место можно при согласии обоих нанимателей: того, кто отпускает, и того, кто берет на работу.

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