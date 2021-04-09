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Приговор блогерам Петрухину и Кабанову вынесут 14 апреля
Источник материала: Навiны
Приговор по делу брестских блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова будет объявлен в суде Октябрьского района Могилева 14 апреля, сообщает БелаПАН.
Государственное обвинение
Обвиняемые своей позиции выразить не смогли, так как на первом судебном заседании 11 февраля
Сергея Петрухина и Александра Кабанова правозащитники признали политзаключенными, они находятся под стражей с 25 июня 2020 года. Блогеров обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также оскорблении представителя власти в связи с исполнением служебных обязанностей.
9 апреля в суде завершились прения сторон. Председательствует на процессе судья Ольга Кравченко.
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