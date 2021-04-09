ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Приговор блогерам Петрухину и Кабанову вынесут 14 апреля

09.04.2021 19:09 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Приговор по делу брестских блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова будет объявлен в суде Октябрьского района Могилева 14 апреля, сообщает БелаПАН.

Приговор блогерам Петрухину и Кабанову вынесут 14 апреля

Государственное обвинение просит наказать блогеров тремя годами лишения свободы в колонии общего режима, адвокаты настаивают на их невиновности и оправдании подзащитных.

Обвиняемые своей позиции выразить не смогли, так как на первом судебном заседании 11 февраля были удалены за нарушение порядка его проведения. В дальнейшем их ходатайства о возвращении в процесс не были удовлетворены. Подсудимые также не выступят в суде с последним словом.

Сергея Петрухина и Александра Кабанова правозащитники признали политзаключенными, они находятся под стражей с 25 июня 2020 года. Блогеров обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также оскорблении представителя власти в связи с исполнением служебных обязанностей.

9 апреля в суде завершились прения сторон. Председательствует на процессе судья Ольга Кравченко.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приговор по делу брестских блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова будет объявлен в суде Октябрьского района Могилева 14 апреля, сообщает БелаПАН.
 
Новости дня
Новости разные
 
Оппозиция подала заявку на проведение «Чернобыльского шляха»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by