Приговор блогерам Петрухину и Кабанову вынесут 14 апреля

Приговор по делу брестских блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова будет объявлен в суде Октябрьского района Могилева 14 апреля, сообщает БелаПАН.





Государственное обвинение просит наказать блогеров тремя годами лишения свободы в колонии общего режима, адвокаты настаивают на их невиновности и оправдании подзащитных.

Обвиняемые своей позиции выразить не смогли, так как на первом судебном заседании 11 февраля были удалены за нарушение порядка его проведения. В дальнейшем их ходатайства о возвращении в процесс не были удовлетворены. Подсудимые также не выступят в суде с последним словом.

Сергея Петрухина и Александра Кабанова правозащитники признали политзаключенными, они находятся под стражей с 25 июня 2020 года. Блогеров обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также оскорблении представителя власти в связи с исполнением служебных обязанностей.

9 апреля в суде завершились прения сторон. Председательствует на процессе судья Ольга Кравченко.