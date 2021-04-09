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Оппозиция подала заявку на проведение «Чернобыльского шляха»

09.04.2021 19:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Представители демократических сил подали заявку на проведение в Минске «Чернобыльского шляха» — традиционной акции, приуроченной к годовщине аварии на атомной станции.

Оппозиция подала заявку на проведение «Чернобыльского шляха»
«Чернобыльский шлях» в 1996 году

«Сегодня подали заявку в Мингорисполком. Основными лозунгами акции в этом году будут "Остановить правовой Чернобыль!", а также "35 лет Чернобылю в Беларуси, катастрофа продолжается"», — сообщил БелаПАН председатель Белорусской партии «Зеленые» Дмитрий Кучук.

В оргкомитете по подготовке акции участвуют представители Партии БНФ, Белорусской социал-демократической партии (Грамада), Белорусской партии «Зеленые», штаба Тихановской и движения «За Свободу». Заявку на проведение акции подали трое: сам Кучук, глава Партии БНФ Григорий Костусев и представитель БСДП Людмила Волкова. Ответ властей ожидается до 21 апреля.

Оргкомитет «Чернобыльского шляха» создан 1 апреля. Было принято решение, что заявителями в этом году будут физические лица.

«"Чернобыльский шлях" — один из элементов весенних протестов в Беларуси. С помощью заявки мы хотим получить легальную возможность собраться и напомнить, что у нас в стране сейчас правовой Чернобыль. Или в случае отказа получить подтверждение того, что власти делают все возможное, чтобы люди не собирались на подобные акции», — заявил тогда БелаПАН первый заместитель председателя Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Алексей Сигаев.

Ранее ежегодно 26 апреля представители оппозиции проводили шествие в центре Минска. Исключением стал 2011 год, когда власти запретили его, а также 2019-й, когда организаторы акции сами отказались от ее проведения из-за выдвинутых Мингорисполкомом условий. В 2020 году от проведения уличного «Чернобыльского шляха» решили отказаться из-за пандемии.

 
Теги: Минск
 
 
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Представители демократических сил подали заявку на проведение в Минске «Чернобыльского шляха» — традиционной акции, приуроченной к годовщине аварии на атомной...
 
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