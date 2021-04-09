Оппозиция подала заявку на проведение «Чернобыльского шляха»

Представители демократических сил подали заявку на проведение в Минске «Чернобыльского шляха» — традиционной акции, приуроченной к годовщине аварии на атомной станции.



«Чернобыльский шлях» в 1996 году

«Сегодня подали заявку в Мингорисполком. Основными лозунгами акции в этом году будут "Остановить правовой Чернобыль!", а также "35 лет Чернобылю в Беларуси, катастрофа продолжается"», — сообщил БелаПАН председатель Белорусской партии «Зеленые» Дмитрий Кучук.

В оргкомитете по подготовке акции участвуют представители Партии БНФ, Белорусской социал-демократической партии (Грамада), Белорусской партии «Зеленые», штаба Тихановской и движения «За Свободу». Заявку на проведение акции подали трое: сам Кучук, глава Партии БНФ Григорий Костусев и представитель БСДП Людмила Волкова. Ответ властей ожидается до 21 апреля.

Оргкомитет «Чернобыльского шляха» создан 1 апреля. Было принято решение, что заявителями в этом году будут физические лица.

«"Чернобыльский шлях" — один из элементов весенних протестов в Беларуси. С помощью заявки мы хотим получить легальную возможность собраться и напомнить, что у нас в стране сейчас правовой Чернобыль. Или в случае отказа получить подтверждение того, что власти делают все возможное, чтобы люди не собирались на подобные акции», — заявил тогда БелаПАН первый заместитель председателя Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Алексей Сигаев.