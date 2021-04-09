Эта рыба опасна для здоровья! Не ешьте ее никогда!

Источник материала: ОНТ

Многие источники говорят нам о том, что рыба – очень полезный продукт, и она должна быть в рационе каждого человека. Эту мысль мы не будем оспаривать. Но вся ли рыба полезная? Мы расскажем вам о нескольких видах рыб, которые опасны для здоровья человека.

1. Макрель или скумбрия



Фото: zen.yandex.ru

Крупную хищную рыбу привыкли видеть на обеденном столе копченой или соленой. И вряд ли вам приходила мысль, что эта рыба может нанести вред организму. Однако макрель накапливает в своем организме ртуть, которая содержится в морской воде.

Ртуть, как известно, опасна для человека. Если вы не готовы отказаться от этой рыбы, употребляйте ее не чаще одного раза в месяц

2. Тилапия



Фото: zen.yandex.ru

Данная рыба выделяется среди прочих высоким содержанием белка и жирных кислот. Просторы интернета переполнены простыми рецептами приготовления этой рыбы.

Но если тилапия разводится на ферме, которая не соблюдает стандарты по безопасности, то в рыбе могут быть диоксины. Источником ядохимикатов является не сама тилапия, а загрязненный корм.

3. Кафельник



Фото: marieclaire.ru

Исключите эту рыбу из своего рациона питания. В кафельнике накапливается больше всего ртути, а это очень опасно для здоровья человека. Беременным женщинам и детям запрещено употреблять ее в пищу даже в минимальных количествах, так как может наступить сильнейшее отравление.

4. Голубой тунец



Фото: zen.yandex.ru

Почти все виды этой рыбы содержат в небольшом количестве ртуть. А если вас заботит экология природы, то вы должны знать, что тунца ловят опасными методами, убивая вместе с ним других животных.

Высокий спрос на эту рыбу серьезно повлиял на их вид, так как чаще всего тунца отлавливают до наступления репродуктивного возраста.

5. Рувета



Фото: marieclaire.ru

Безумно вкусная рыба опасна своим содержанием вещества под названием гемпилитоксин, которое не переваривается нашим организмом. Чрезмерное употребление руветы чревато неконтролируемой диареей.

6. Акула



Фото: profile.ru

Многие рыбы, как мы уже говорили, накапливают в тканях соединения ртуть, что приводит к тяжелому поражению центральной нервной системы человека. Через осадки ртуть попадает в водные растения, которыми питаются мелкие рыбы, а далее крупные рыбы поедают мелких. Чем больше крупная рыба съест мелких с содержанием ртути, тем сильнее будет концентрация опасных веществ в ее организме. Акула не является исключением и накапливает в себе большое количество ртути.

7. Импортный сом



Фото: vsesnasti.com

Тот сом, который растет на воле, является безопасным. Однако на фермах для быстрого роста рыбы часто используют гормоны, которые вместе с мясом сома попадают к вам организм.

Как выбирать рыбу?

Свежую рыбу можно отличить по прозрачным глазам и блестящей чешуе. Когда возьмете рыбу в руки, обратите внимание на ее хвост. У несвежей рыбы хвост сразу повиснет. Если у рыбы ярко-красные жабры, значит она свежая. Если же они серые и сухие, выберите другую.



Фото: adme.ru

Если вы выбираете рыбу из аквариума, посмотрите на чистоту воды в нем. Не стоит брать ее из мутной воды. Рыбы, которые плавают ближе ко дну, более свежие, чем те, которые находятся сверху.



Фото: adme.ru

Покупая мясо лосося, обратите внимание на белые прожилки. Если мясо рыбы ярко-красное и без прожилок, значит его подкрашивали.

Если на коже лосося есть точки, стоит поискать другой кусок. Эти точки говорят о том, что мясо будет безвкусным, так как лосося выловили в период нереста.



Фото: adme.ru

По материалам сайтов marieclaire.ru , adme.ru , zen.yandex.ru , crispy.news

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