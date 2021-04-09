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Эта рыба опасна для здоровья! Не ешьте ее никогда!
Источник материала: ОНТ
Многие источники говорят нам о том, что рыба – очень полезный продукт, и она должна быть в рационе каждого человека. Эту мысль мы не будем оспаривать. Но вся ли рыба полезная? Мы расскажем вам о нескольких видах рыб, которые опасны для здоровья человека.
1. Макрель или скумбрия
Крупную хищную рыбу привыкли видеть на обеденном столе копченой или соленой. И вряд ли вам приходила мысль, что эта рыба может нанести вред организму. Однако макрель накапливает в своем организме ртуть, которая содержится в морской воде.
Ртуть, как известно, опасна для человека. Если вы не готовы отказаться от этой рыбы, употребляйте ее не чаще одного раза в месяц
2. Тилапия
Данная рыба выделяется среди прочих высоким содержанием белка и жирных кислот. Просторы интернета переполнены простыми рецептами приготовления этой рыбы.
Но если тилапия разводится на ферме, которая не соблюдает стандарты по безопасности, то в рыбе могут быть диоксины. Источником ядохимикатов является не сама тилапия, а загрязненный корм.
3. Кафельник
Исключите эту рыбу из своего рациона питания. В кафельнике накапливается больше всего ртути, а это очень опасно для здоровья человека. Беременным женщинам и детям запрещено употреблять ее в пищу даже в минимальных количествах, так как может наступить сильнейшее отравление.
4. Голубой тунец
Почти все виды этой рыбы содержат в небольшом количестве ртуть. А если вас заботит экология природы, то вы должны знать, что тунца ловят опасными методами, убивая вместе с ним других животных.
Высокий спрос на эту рыбу серьезно повлиял на их вид, так как чаще всего тунца отлавливают до наступления репродуктивного возраста.
5. Рувета
Безумно вкусная рыба опасна своим содержанием вещества под названием гемпилитоксин, которое не переваривается нашим организмом. Чрезмерное употребление руветы чревато неконтролируемой диареей.
6. Акула
Многие рыбы, как мы уже говорили, накапливают в тканях соединения ртуть, что приводит к тяжелому поражению центральной нервной системы человека. Через осадки ртуть попадает в водные растения, которыми питаются мелкие рыбы, а далее крупные рыбы поедают мелких. Чем больше крупная рыба съест мелких с содержанием ртути, тем сильнее будет концентрация опасных веществ в ее организме. Акула не является исключением и накапливает в себе большое количество ртути.
7. Импортный сом
Тот сом, который растет на воле, является безопасным. Однако на фермах для быстрого роста рыбы часто используют гормоны, которые вместе с мясом сома попадают к вам организм.
Как выбирать рыбу?
По материалам сайтов
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Многие источники говорят нам о том, что рыба – очень полезный продукт, и она должна быть в рационе каждого человека. Эту мысль мы не будем оспаривать. Но вся ли рыба...
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