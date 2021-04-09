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Молодёжь Могилёвщины поддержала акцию «Восстановление святынь Беларуси»
Источник материала: ОНТ
Акцию «Восстановление святынь Беларуси» поддержала молодёжь Могилёвщины.
Волонтёры белили деревья, убирали прошлогоднюю листву, наводили порядок на территории Свято-Никольской церкви в деревне Благовичи. Храм был освящён в октябре 1904-го. В прошлом столетии несколько раз закрывался. Но прихожане его восстановили. Сегодня генеральная уборка объединила тех, кому небезразличны история и традиции Беларуси.
Всебелорусский благотворительный проект «Восстановление святынь» стартовал 5 лет назад. Только лишь в Могилёвской области до сентября волонтёры планируют благоустроить три десятка храмов.
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Акцию «Восстановление святынь Беларуси» поддержала молодёжь Могилёвщины. Волонтёры белили деревья, убирали прошлогоднюю листву, наводили порядок на территории...
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