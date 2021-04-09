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Молодёжь Могилёвщины поддержала акцию «Восстановление святынь Беларуси»

09.04.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Молодёжь Могилёвщины поддержала акцию «Восстановление святынь Беларуси»

Акцию «Восстановление святынь Беларуси» поддержала молодёжь Могилёвщины. 

Волонтёры белили деревья, убирали прошлогоднюю листву, наводили порядок на территории Свято-Никольской церкви в деревне Благовичи. Храм был освящён в октябре 1904-го. В прошлом столетии несколько раз закрывался. Но прихожане его восстановили. Сегодня генеральная уборка объединила тех, кому небезразличны история и традиции Беларуси. 

Виталина Иванова, волонтёр: «Эта акция направлена на сохранение культурного, исторического наследия. На знакомство с традициями белорусского народа и воспитание духовных ценностейСвято-Никольский храм включён в список памятников историко-культурного наследия. Он с очень древней и богатой историей».

Всебелорусский благотворительный проект «Восстановление святынь» стартовал 5 лет назад. Только лишь в Могилёвской области до сентября волонтёры планируют благоустроить три десятка храмов.

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Акцию «Восстановление святынь Беларуси» поддержала молодёжь Могилёвщины.  Волонтёры белили деревья, убирали прошлогоднюю листву, наводили порядок на территории...
 
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