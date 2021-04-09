В Глуске Audi протаранил собравшихся у кафе людей: неосторожность или попытка отомстить за обиду? Подробности жуткого ДТП (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Неделя началась с шокирующих кадров ночного Глуска: двое парней выйдут из закрывшегося кафе, сядут в машину, развернутся и, набирая скорость, протаранят компанию перед входом. 5 человек в буквальном смысле «разлетятся» по тротуару. Водитель же, выжимая 170 на спидометре, попытается уйти от погони. Что произошло? Какова причина этого поступка? И каким для них будет наказание?

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Эти кадры облетят весь байнет за считанные мгновения: В 98% реакция людей была предсказуема: «жесть», «ужас», «кошмар» и «дичь». И у нормотипичного человека (который осознаёт границы разумного) то, что сделал этот водитель, действительно, не укладывается в голове. А теперь по порядку.

Популярных и больших кафе 8-тысячном Глуске – пересчитать по пальцам. И каждый вечер в них практически идентичен: люди отдыхают. После рабочего дня или в конце трудовой недели. Кафе «Молодость», возле которого всё и произошло, за 60 лет своего существования «видело» всякое. Молодость ведь «бушует» у всех тоже почти одинаково.

Анна Аникеева, бармен: «Бывают иногда скандалы, но в тот день вообще была тишина. Никто здесь не бился, драки не было».

К часу ночи бармен Анна Евгеньевна объявит: кафе закрывается. Она выключит свет, «сдаст охрану» и, вслед за отдыхающими, выйдет на улицу.

Анна Аникеева, бармен: «Выхожу и смотрю, лежит молодой человек вот так вот лицо было в крови».

Павел Гурин, пострадавший: «Я глаза открыл, вокруг меня люди бегают что-то кровь с головы вытирают».

Вот он на видео. Отлетит от удара к ступенькам кафе. И только чудом не попрощается с собственной молодостью. Но до сих пор так и не сможет понять: как же так вышло.

Павел Гурин, пострадавший: «Мы стояли общались, уже расходиться собирались и потом получилось вот так, я вообще машины самой не видел, уже очнулся лёжа на тротуаре».

Спустя несколько дней ещё один пострадавший в том жутком таране шутит: красивый получился выезд.

Но в ту ночь, конечно же, было совсем не до смеха.

Алексей Аринкин, пострадавший: «Там люди, получается, лежали, у меня ноги только пострадали. Ну, все волновались, конечно, шок – кто люди эти, за что нас сбили – не понятно».

Сергей работает в местной службе такси. Всё случилось на его глазах – он ждал друзей возле кафе напротив и…

Сергей Кушаль, водитель такси: «Увидел, как вылетает Audi на бордюр и начинает просто давить. Там все в шоке были, кто кричал, кто что. Я подбежал, чтоб вызвали скорую».

Первым отреагирует ближайший наряд ГАИ: протаранив компанию парней, Audi наберёт скорость и попытается скрыться из Глуска.

Сергей Красавин, начальник Глусского РОВД: «Преследование длилось порядка 10 километров, скорость автомобиля достигала до 170 км в час».

В тот момент, когда милиционеры пытались догнать Audi, бригады скорой помощи спешили доставить пятерых пострадавших в больницу.

Алексей Зайцев, заведующий хирургическим отделением Глусской ЦРБ: «Было диагностировано у них состояние средней степени тяжести. Четверо из них после осмотра и оказания необходимой помощи были отпущены домой, один из них был госпитализирован для динамического наблюдения».

А дальше начинается самое интересное: и ребята, стоявшие там на крыльце, и сотрудники кафе и очевидцы разводят руками: повода для такого «прощания» никто не давал. Все пострадавшие в один голос утверждают – ни тех людей, ни причин их поступка они не знают.

Но у милиции другая информация.

Сергей Красавин, начальник Глусского РОВД: «Житель Бобруйска со своим товарищем находились в кафе, где распивали спиртные напитки, после чего у них, по имеющейся информации, произошёл конфликт также с отдыхавшими молодыми парнями в кафе. Двое из этих парней якобы пострадали и затаили обиду, после чего они сели в автомобиль и умышленно совершили наезд на группу людей, которая располагалась около кафе».

За рулём той злополучной Audi находился 34-летний бобруйчанин. От медосвидетельствования он откажется. Откажутся оба – и водитель, и пассажир, равно как и от публичного разговора на камеру. В интересах следствия все остальные данные также не разглашаются. Пока же известно только, следующее:

Татьяна Чешкина, инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Могилёвской области: «Задержанный более 30 раз привлекался к административной ответственности, в том числе по линии ГАИ, а также был судим за хулиганство».

Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство. Следователи установят истинную причину «глусского тарана». Обоим фигурантам этого дела определят степень наказания. Чтобы впредь такого больше не повторилось.

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