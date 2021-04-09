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В Глуске Audi протаранил собравшихся у кафе людей: неосторожность или попытка отомстить за обиду? Подробности жуткого ДТП (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Неделя началась с шокирующих кадров ночного Глуска: двое парней выйдут из закрывшегося кафе, сядут в машину, развернутся и, набирая скорость, протаранят компанию перед входом. 5 человек в буквальном смысле «разлетятся» по тротуару. Водитель же, выжимая 170 на спидометре, попытается уйти от погони. Что произошло? Какова причина этого поступка? И каким для них будет наказание?
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Эти кадры облетят весь байнет за считанные мгновения: В 98% реакция людей была предсказуема: «жесть», «ужас», «кошмар» и «дичь». И у нормотипичного человека (который осознаёт границы разумного) то, что сделал этот водитель, действительно, не укладывается в голове. А теперь по порядку.
Популярных и больших кафе 8-тысячном Глуске – пересчитать по пальцам. И каждый вечер в них практически идентичен: люди отдыхают. После рабочего дня или в конце трудовой недели. Кафе «Молодость», возле которого всё и произошло, за 60 лет своего существования «видело» всякое. Молодость ведь «бушует» у всех тоже почти одинаково.
К часу ночи бармен Анна Евгеньевна объявит: кафе закрывается. Она выключит свет, «сдаст охрану» и, вслед за отдыхающими, выйдет на улицу.
Павел Гурин, пострадавший: «Я глаза открыл, вокруг меня люди бегают что-то кровь с головы вытирают».
Вот он на видео. Отлетит от удара к ступенькам кафе. И только чудом не попрощается с собственной молодостью. Но до сих пор так и не сможет понять: как же так вышло.
Спустя несколько дней ещё один пострадавший в том жутком таране шутит: красивый получился выезд.
Но в ту ночь, конечно же, было совсем не до смеха.
Сергей работает в местной службе такси. Всё случилось на его глазах – он ждал друзей возле кафе напротив и…
Первым отреагирует ближайший наряд ГАИ: протаранив компанию парней, Audi наберёт скорость и попытается скрыться из Глуска.
В тот момент, когда милиционеры пытались догнать Audi, бригады скорой помощи спешили доставить пятерых пострадавших в больницу.
Алексей Зайцев, заведующий хирургическим отделением Глусской ЦРБ: «Было диагностировано у них состояние средней степени тяжести. Четверо из них после осмотра и оказания необходимой помощи были отпущены домой, один из них был госпитализирован для динамического наблюдения».
А дальше начинается самое интересное: и ребята, стоявшие там на крыльце, и сотрудники кафе и очевидцы разводят руками: повода для такого «прощания» никто не давал. Все пострадавшие в один голос утверждают – ни тех людей, ни причин их поступка они не знают.
Но у милиции другая информация.
За рулём той злополучной Audi находился 34-летний бобруйчанин. От медосвидетельствования он откажется. Откажутся оба – и водитель, и пассажир, равно как и от публичного разговора на камеру. В интересах следствия все остальные данные также не разглашаются. Пока же известно только, следующее:
Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство. Следователи установят истинную причину «глусского тарана». Обоим фигурантам этого дела определят степень наказания. Чтобы впредь такого больше не повторилось.
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В Глуске Audi протаранил собравшихся у кафе людей: неосторожность или попытка отомстить за обиду? Подробности жуткого ДТП (ВИДЕО)
Неделя началась с шокирующих кадров ночного Глуска: двое парней выйдут из закрывшегося кафе, сядут в машину, развернутся и, набирая скорость, протаранят компанию...
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