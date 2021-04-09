Экономика или санкции: кто кого?

Источник материала: ОНТ

Одним из козырей в борьбе с «последней диктатурой» Европы стала экономика, на которой завязаны ключевые ниточки полноценного существования граждан любого государства. Контрагенты действующей власти постоянно держат ее в поле зрения, как средство воздействия на страну, добиваясь смены политического руководства. Авторский взгляд на тему — у нашего колумниста Павла Игнатьева.

В политике – все средства хороши. Такого принципа придерживаются давящие на «режим» силы, осознанно разыгрывая именно экономическую карту.

У постоянных призывов ввести против Беларуси очередные санкции цель одна – нарушить работу госмашины. Ведь любые перипетии внутри граждане, прежде всего, ассоциируют с просчетами руководства. А как потом подогреть и использовать недовольство – дело техники. Когда лодка раскачалась, уже перевернуть ее не сложно.



Беларуськалий

Нельзя забывать, что экономика – не только внутри страны. Она и снаружи. В чем? В экспорте и внешнеторговом сотрудничестве: государства производят и торгуют определенным продуктом и услугами, берут их в зачет, взаимовыгодно обмениваются. Схема проста: продал – получил – распределил по значимым сферам жизни страны. Востребованная за рубежом продукция, например, «МАЗа», «Белнефтехима» или «Беларуськалия» – финансовая основа для выплат зарплат, пенсий, стипендий. Встали экспортно-ориентированные предприятия, поставили зарубежные партнеры препон белорусской продукции – сразу удар, прежде всего, по социальной сфере и безопасности нашей страны.

Получается, все ратующие за отказ от действующих или перспективных контрактов, за каждый виток санкционных действий в отношении Беларуси наносят вред исключительно белорусскому народу. В результате уже не политический, а социальный подрыв может загнать государство в экономический водоворот, из которого выбраться будет предельно трудно.



Нафтан

Вполне можно допустить, что кому-то ну просто жизненно необходимо бороться с «режимом». Зачем? Во-первых, с любым режимом борются по политическим причинам, как правило, отделяя его от народа, «жаждущего перемен». Просто банальная борьба за власть. Во-вторых, конечно, экономика. Но кому внутри страны хочется стать беднее? Абсолютно очевидно, выиграть от проблем белорусских предприятий могут только те, для кого они конкуренты. Вот и получается, что каждый, кто призывает наказать белорусов санкциями, играет на стороне чужих экономик и бизнесов. Призывы же к отключению от международной системы SWIFT не поддаются никакой логике.

При всех попытках убедить мир, что санкции требуют сами трудящиеся, это выглядит глупо. Да, были в августе подогретые со стороны порывы организовать забастовки, «качали» коллективы такими призывами. Но когда людям просто рассказали, как всё это может негативно отразиться на работе предприятий, контрактах и зарплатах, они вернулись на рабочие места. Люди опомнились, погасив эмоции.





Кстати, многие западные партнеры просто не обращают внимания на страстные революционные речи. Заморозив сотрудничество с нашей страной, они нарушат процессы, порвут производственно-логистические цепочки, останутся без прибыли, не продав что-то нам, или не купив белорусскую продукцию. Экономика ведь строится и на взаимной зависимости. Вот при таком подходе экономический рационализм берет верх над политическим авантюризмом. И тогда вместо обоюдного фиаско получаем обоюдный выигрыш.

На Западе вообще – табу на любые требования ввода санкций не то, что для своей страны, даже для заводов или предприятий. Они не могут представить, что можно призывать к нанесению вреда самим же себе? Да и полиция с такими выходками на улицах церемониться не будет. Поэтому бело-красно-белые пикеты в тех же европейских городах воспринимаются как полный абсурд.



Автобус МАЗ

В этом навязанном деструктивными силами состязании победа, несомненно, за экономикой. Пусть и придется изрядно побегать, защищая свои «ворота». А то, что на улицах того же Львова будет меньше автобусов «МАЗ», как-нибудь переживем. Если, конечно, завтра сами жители Львова не попросят больше надёжных и доступных «МАЗов». Одной политикой, как известно, сыт не будешь.



Фото: БелТА, pixabay.com

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