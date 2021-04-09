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Три пункта пропуска возобновят работу на белорусско-литовской границе 12 апреля

09.04.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Три пункта пропуска возобновят работу на белорусско-литовской границе 12 апреля

С 12 апреля возобновят свою работу сразу три пункта пропуска на белорусско0литовской границе. Об этом со ссылкой на Госпогранкомитет сообщает БЕЛТА.

В частности, работу возобновит пункт пропуска «Видзы» («Тверячус»): через данный пункт границу смогут пересечь лица, независимо от из гражданства, грузовые порожние транспортные средства и транспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров (максимальная масса такого транспорта не должна превышать 3500 кг, а число пассажирских сидений, не считая места водителя, не должна превышать восьми), а также для перемещения товаров для личного пользования.

По аналогичным правилам будет действовать пропускной пункт «Лоша» («Шумкас»). А вот через пункт «Лынтупы» («Папялякис») границу пересечь смогут только грузовики, перевозящие крупногабаритные или тяжелые грузы.  

Напомним, в данный момент на белорусско-литовской границе действуют следующие пропускные пункты: «Каменный Лог» («Мядининкай»), «Котловка» («Лаворишкес»), «Бенякони» («Шальчининкай») и «Привалка» («Райгардас»).

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С 12 апреля возобновят свою работу сразу три пункта пропуска на белорусско0литовской границе. Об этом со ссылкой на Госпогранкомитет сообщает БЕЛТА. В частности,...
 
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