На выходных ожидается потепление: прогноз погоды в Беларуси на 10 апреля

Источник материала: ОНТ

На этой неделе весна сделала паузу. Погода была неустойчивой, прошел снег, усиливался ветер. Но уже сегодня курс на потепление, юго-западные ветры несут теплый воздух. В выходные температура продолжит расти.

10 апреля в Беларуси ожидается поступление более теплого воздуха с юго-запада Европы. Благодаря чему облаков будет немного и всё это поможет солнечным лучам начать активный прогрев воздушные масс и температурный фон устремится вверх, но сохранится порывистый ветер.

В субботу ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь днем по северо-западу небольшие дожди. Влажность до 70%. Ветер южный, юго-западный порывистый, днем временами сильный порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится.

К утру температура воздуха составит от +2°С по восточной половине до +4°С тепла по западу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов прохладнее. В середине дня столбики термометров поднимутся до +9°С по северо-западу, а по юго-западу – до +13°С. К вечеру станет немного прохладнее – +7°С…+17°С.

В воскресенье потепление продолжится. Метеоусловия продолжит определять теплая воздушн1ая масса с юго-запада Европы. Переменная облачность. Без осадков, лишь в крайних северо-западных районах возможны небольшие дожди. Ночью и утром будет слабый туман, видимость до километра. Ветер южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит от -1°С по юго-востоку до +6°С по западу, днем – +13°С…+19°С , по юго-западу до +21°С. В первые дни следующей недели сохранится теплая погода. Но уже с середины недели погода вновь начнет портиться.

Фото: ont.by

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