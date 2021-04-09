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На выходных ожидается потепление: прогноз погоды в Беларуси на 10 апреля

09.04.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На выходных ожидается потепление: прогноз погоды в Беларуси на 10 апреля

На этой неделе весна сделала паузу. Погода была неустойчивой, прошел снег, усиливался ветер. Но уже сегодня курс на потепление, юго-западные ветры несут теплый воздух. В выходные температура продолжит расти. 

10 апреля в Беларуси ожидается поступление более теплого воздуха с юго-запада Европы. Благодаря чему облаков будет немного и всё это поможет солнечным лучам начать активный прогрев воздушные масс и температурный фон устремится вверх, но сохранится порывистый ветер.

В субботу ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь днем по северо-западу небольшие дожди. Влажность до 70%. Ветер южный, юго-западный порывистый, днем временами сильный порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится.

К утру температура воздуха составит от +2°С по восточной половине до +4°С тепла по западу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов прохладнее. В середине дня столбики термометров поднимутся до +9°С по северо-западу, а по юго-западу – до +13°С. К вечеру станет немного прохладнее – +7°С…+17°С.

В воскресенье потепление продолжится. Метеоусловия продолжит определять теплая воздушн1ая масса с юго-запада Европы. Переменная облачность. Без осадков, лишь в крайних северо-западных районах возможны небольшие дожди. Ночью и утром будет слабый туман, видимость до километра. Ветер южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит от -1°С по юго-востоку до +6°С по западу, днем – +13°С…+19°С , по юго-западу до +21°С. В первые дни следующей недели сохранится теплая погода. Но уже с середины недели погода вновь начнет портиться. 

Фото: ont.by

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На этой неделе весна сделала паузу. Погода была неустойчивой, прошел снег, усиливался ветер. Но уже сегодня курс на потепление, юго-западные ветры несут теплый...
 
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