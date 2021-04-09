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Крупные контракты и новые партнеры: для Беларуси успешно прошёл бизнес-форум «Таджикистан – Беларусь – Афганистан»
Источник материала: ОНТ
Контракты на миллионы долларов и новые совместные предприятия. Бизнес-форум «Таджикистан – Беларусь – Афганистан» принёс нашей стране с десяток крупных контрактов и новые партнерские соглашения.
В форуме участвовали около 70 белорусских предприятий, прямо на площадках наши экспортёры подписали миллионные контракты. Самые крупные соглашения у МТЗ и Слуцкого мясокомбината. Белорусская техника и мясная продукция были наиболее востребованы. Успешной была поездка для «Бобруйскагромаша», Тракторного завода, «Гомсельмаша», Лидского машиностроительного предприятия. Отличился частный бизнес, поездка отметилась и рядом других перспективных направлений сотрудничества.
Ожидается, что суммы станут больше. Всего же на форуме было заключено взаимных контрактов на сумму свыше $11 миллионов. Присутствие афганских партнёров дало возможность договориться на поставки фармацевтики, продуктов питания и продуктов машиностроительной сферы. Для Душанбе белорусский бизнес-форум – первая после пандемия международная встреча деловых кругов. Задача не только сохранить достигнутый уровень взаимной торговли в $55 миллионов, но и приумножить.
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Крупные контракты и новые партнеры: для Беларуси успешно прошёл бизнес-форум «Таджикистан – Беларусь – Афганистан»
Контракты на миллионы долларов и новые совместные предприятия. Бизнес-форум «Таджикистан – Беларусь – Афганистан» принёс нашей стране с десяток крупных...
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