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Крупные контракты и новые партнеры: для Беларуси успешно прошёл бизнес-форум «Таджикистан – Беларусь – Афганистан»

09.04.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Крупные контракты и новые партнеры: для Беларуси успешно прошёл бизнес-форум «Таджикистан – Беларусь – Афганистан»

Контракты на миллионы долларов и новые совместные предприятия. Бизнес-форум «Таджикистан – Беларусь – Афганистан» принёс нашей стране с десяток крупных контрактов и новые партнерские соглашения. 


В форуме участвовали около 70 белорусских предприятий, прямо на площадках наши экспортёры подписали миллионные контракты. Самые крупные соглашения у МТЗ и Слуцкого мясокомбината. Белорусская техника и мясная продукция были наиболее востребованы. Успешной была поездка для «Бобруйскагромаша», Тракторного завода, «Гомсельмаша», Лидского машиностроительного предприятия. Отличился частный бизнес, поездка отметилась и рядом других перспективных направлений сотрудничества. 

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты: «Наши хозяйства племенного скота прорабатывают вопрос создания совместного предприятия, очень большой интерес. Наш концерн Брестский мясо-молочный достиг договорённостей о создании, об открытии торгового дома в Душанбе. И в последующем создания своей сети. Результаты первые, которые мы сегодня имеем, это более 7 миллионов 130 тысяч».

Ожидается, что суммы станут больше. Всего же на форуме было заключено взаимных контрактов на сумму свыше $11 миллионов. Присутствие афганских партнёров дало возможность договориться на поставки фармацевтики, продуктов питания и продуктов машиностроительной сферы. Для Душанбе белорусский бизнес-форум – первая после пандемия международная встреча деловых кругов. Задача не только сохранить достигнутый уровень взаимной торговли в $55 миллионов, но и приумножить.  

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Контракты на миллионы долларов и новые совместные предприятия. Бизнес-форум «Таджикистан – Беларусь – Афганистан» принёс нашей стране с десяток крупных...
 
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