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Следственный комитет объявил в розыск подозреваемых в злостном хулиганстве во время протестов
Источник материала: ОНТ
Следственный комитет Беларуси объявил в розыск трёх лиц, подозреваемых в злостном хулиганстве в ходе акций протеста, проходивших в августе 2020 года. Об этом
По версии следователей, днем 30 августа 2020 года на проспекте Независимости проходило несанкционированное массовое мероприятие, в ходе которого участники акции оказывали активное сопротивление сотрудникам милиции, причиняли им телесные повреждения, а также наносили многочисленные удары по корпусу служебного автомобиля.
По итогам расследования Следственным комитетом в розыск были объявлены трое граждан Беларуси: Климович Артем Игоревич 1993 года рождения; Витковский Петр Анатольевич 1979 года рождения; Лихтарович Андрей Александрович 1979 года рождения.
Следователи обращаются к гражданам, располагающим информацией о местонахождении мужчин, с просьбой сообщить об этом по телефонам 8 (017) 389 55 55 и 8 (044) 500 31 11.
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Следственный комитет Беларуси объявил в розыск трёх лиц, подозреваемых в злостном хулиганстве в ходе акций протеста, проходивших в августе 2020 года. Об...
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