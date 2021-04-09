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День чистоты. Минчане навели порядок в парке Янки Купалы

09.04.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

День чистоты. Минчане навели порядок в парке Янки Купалы

Сегодняшний тезис Президента о том, что политикам надо быть ближе к народу, похоже, услышали. Десятки неравнодушных минчан откликнулись на инициативу «Круглого стола демократических сил» и пришли в столичный парк Янки Купалы, чтобы навести там порядок. 


Фактически проявить заботу о стране полезным делом! Мусора в парке – любимом месте для прогулок многих – за зиму накопилось немало. И такая помощь явно не будет лишней.

Юрий Воскресенский, директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил»: «Едет водитель, покурил, окурок кинул на проезжую часть. При этом он говорит, как развиваться стране, и указывает власти, в каком направлении двигаться. Самое главное – начать с себя, становление гражданского общества начинается именно с таких акций».

День чистоты – еженедельная акция. Каждую пятницу в апреле-мае запланирован свой участок для уборки. 

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Сегодняшний тезис Президента о том, что политикам надо быть ближе к народу, похоже, услышали. Десятки неравнодушных минчан откликнулись на инициативу «Круглого...
 
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