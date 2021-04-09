|
День чистоты. Минчане навели порядок в парке Янки Купалы
Источник материала: ОНТ
Сегодняшний тезис Президента о том, что политикам надо быть ближе к народу, похоже, услышали. Десятки неравнодушных минчан откликнулись на инициативу «Круглого стола демократических сил» и пришли в столичный парк Янки Купалы, чтобы навести там порядок.
Фактически проявить заботу о стране полезным делом! Мусора в парке – любимом месте для прогулок многих – за зиму накопилось немало. И такая помощь явно не будет лишней.
День чистоты – еженедельная акция. Каждую пятницу в апреле-мае запланирован свой участок для уборки.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодняшний тезис Президента о том, что политикам надо быть ближе к народу, похоже, услышали. Десятки неравнодушных минчан откликнулись на инициативу «Круглого...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)