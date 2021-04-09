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Мбаппе решил перейти в "Реал"

09.04.2021 20:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

22-летний нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе отказался продлевать контракт с французским клубом.


 
 
Как сообщает испанское издание Cadena Ser, 22-летний игрок намерен продолжить карьеру в мадридском "Реале".

Действующий контракт Мбаппе с парижанами истекает летом 2022 года, пишет football.by, трансферная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.

Футболист выступает в составе "ПСЖ" с лета 2017 года. В текущем сезоне на счету Мбаппе 37 матчей во всех турнирах, 32 гола и 9 ассистов.
 
 
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22-летний нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе отказался продлевать контракт с французским клубом.
 
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