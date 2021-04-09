



Как сообщает испанское издание Cadena Ser, 22-летний игрок намерен продолжить карьеру в мадридском "Реале".





пишет football.by, трансферная стоимость оценивается в 180 миллионов евро. Действующий контракт Мбаппе с парижанами истекает летом 2022 года,football.by, трансферная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.





Футболист выступает в составе "ПСЖ" с лета 2017 года. В текущем сезоне на счету Мбаппе 37 матчей во всех турнирах, 32 гола и 9 ассистов.