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Алесь Беляцкий после допроса: уголовное дело имеет явный политический подтекст
Источник материала: Партизан
Председатель лишенного аккредитации Правозащитного центра ”Весна" Алесь Беляцкий девятого апреля был вызван на допрос в центральный аппарат Следственного комитета в качестве свидетеля по уголовному делу.
Алесь Беляцкий. Фото svaboda.org
Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела,
Следователь СК Кононова назначила допрос повторно, на 10 часов утра после того как правозащитник 7 апреля заявил требование, согласно ст. 21 Кодекса о ведении допроса и протокола по-белорусски.
Допрос продолжался более четырех часов. Все процессуальные документы - протокол, права свидетеля, вопросы во время допроса и даже подписка о неразглашении были представлены Алесю по-белорусски.
После допроса Алесь Беляцкий заявил:
"К сожалению, белорусский язык допроса не может исправить величайшей несправедливости - возбуждения уголовного дела против членов правозащитного центра "Весна" и проведение десятков обысков и допросов по этому делу. Мои друзья, правозащитники уже месяцы как незаконно содержатся в тюрьме. А само уголовное дело имеет явный политический подтекст".
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Председатель лишенного аккредитации Правозащитного центра ”Весна" Алесь Беляцкий девятого апреля был вызван на допрос в центральный аппарат Следственного...
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