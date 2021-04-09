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Алесь Беляцкий после допроса: уголовное дело имеет явный политический подтекст

09.04.2021 20:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель лишенного аккредитации Правозащитного центра ”Весна" Алесь Беляцкий девятого апреля был вызван на допрос в центральный аппарат Следственного комитета в качестве свидетеля по уголовному делу.



Алесь Беляцкий. Фото svaboda.org

Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, пишет spring96.org, возбужденного по части 2 статьи 342 Уголовного кодекса - обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

Следователь СК Кононова назначила допрос повторно, на 10 часов утра после того как правозащитник 7 апреля заявил требование, согласно ст. 21 Кодекса о ведении допроса и протокола по-белорусски.

Допрос продолжался более четырех часов. Все процессуальные документы - протокол, права свидетеля, вопросы во время допроса и даже подписка о неразглашении были представлены Алесю по-белорусски.

После допроса Алесь Беляцкий заявил:

"К сожалению, белорусский язык допроса не может исправить величайшей несправедливости - возбуждения уголовного дела против членов правозащитного центра "Весна" и проведение десятков обысков и допросов по этому делу. Мои друзья, правозащитники уже месяцы как незаконно содержатся в тюрьме. А само уголовное дело имеет явный политический подтекст".
 
 
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Председатель лишенного аккредитации Правозащитного центра ”Весна" Алесь Беляцкий девятого апреля был вызван на допрос в центральный аппарат Следственного...
 
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