ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Xiaomi представила свой первый электромобиль и назвала его стоимость

09.04.2021 20:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Пока неизвестно, когда машина выйдет в продажу, но информация о том, что фургон будет выпускаться серийно, подтверждена руководителями компании.


Фото: twitter.com/TechRadarIndia. Электрокар Xiaomi и гендиректор корпорации Лео Цзюнь


Китайская корпорация Xiaomi показала публике прототип своего первого автомобиля. Электромобиль данной компании называют "домом на колесах". Об этом сообщили на YouTube-канале компании.

Это - фургон со спальным местом, кухней и санузлом, оборудован техникой марки Xiaomi, пишет korrespondent.net.

"Xiaomi надеется предложить качественные умные электромобили, которые позволят каждому в мире вести прогрессивную жизнь в любое время и в любом месте", - отметил основатель и генеральный директор IT-гиганта Лео Цзюнь.

Электрокар разрабатывали в течение трех месяцев по просьбе клиентов корпорации.

Вместе с этим, в компании анонсировали старт филиала по производству автомобилей, в который Xiaomi инвестирует около десяти миллиардов долларов в течение ближайших десяти месяцев. Машина будет ориентирована на средний и высокий классы потребителей.

А вот с типом кузова - седан или внедорожник - в корпорации пока не определились. Ожидают дальнейших результатов голосования потребительской аудитории Xiaomi, которая, кстати, помогла с дизайном логотипа для машины. Он вписан на электрокаре в овал, а не в квадрат, как предлагалось ранее.

Стоимость машины, как заявил руководитель Xiaomi, порядка 15-45 тысяч долларов.

Отметим, в производстве электрокаров Xiaomi сотрудничает с китайским автогигантом Great Wall Motors.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока неизвестно, когда машина выйдет в продажу, но информация о том, что фургон будет выпускаться серийно, подтверждена руководителями компании.
 
Новости дня
Новости разные
 
День чистоты. Минчане навели порядок в парке Янки Купалы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by