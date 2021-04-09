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Xiaomi представила свой первый электромобиль и назвала его стоимость
Источник материала: Партизан
Пока неизвестно, когда машина выйдет в продажу, но информация о том, что фургон будет выпускаться серийно, подтверждена руководителями компании.
Фото: twitter.com/TechRadarIndia. Электрокар Xiaomi и гендиректор корпорации Лео Цзюнь
Китайская корпорация Xiaomi показала публике прототип своего первого автомобиля. Электромобиль данной компании называют "домом на колесах". Об этом сообщили на YouTube-канале компании.
Это - фургон со спальным местом, кухней и санузлом, оборудован техникой марки Xiaomi,
"Xiaomi надеется предложить качественные умные электромобили, которые позволят каждому в мире вести прогрессивную жизнь в любое время и в любом месте", - отметил основатель и генеральный директор IT-гиганта Лео Цзюнь.
Электрокар разрабатывали в течение трех месяцев по просьбе клиентов корпорации.
Вместе с этим, в компании анонсировали старт филиала по производству автомобилей, в который Xiaomi инвестирует около десяти миллиардов долларов в течение ближайших десяти месяцев. Машина будет ориентирована на средний и высокий классы потребителей.
А вот с типом кузова - седан или внедорожник - в корпорации пока не определились. Ожидают дальнейших результатов голосования потребительской аудитории Xiaomi, которая, кстати, помогла с дизайном логотипа для машины. Он вписан на электрокаре в овал, а не в квадрат, как предлагалось ранее.
Стоимость машины, как заявил руководитель Xiaomi, порядка 15-45 тысяч долларов.
Отметим, в производстве электрокаров Xiaomi сотрудничает с китайским автогигантом Great Wall Motors.
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Пока неизвестно, когда машина выйдет в продажу, но информация о том, что фургон будет выпускаться серийно, подтверждена руководителями компании.
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