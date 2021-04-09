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Стало известно сколько денег за 7 лет вложил «Беларуськалий» в минское «Динамо»

09.04.2021 20:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В распоряжении «Еврорадио» оказался документ, где расписано, какой размер господдержки получает ХК «Динамо-Минск», пишет belarushockey.com.


Динамо-Минск (belarushockey.com)

На 2020-й год клуб просил у «Беларуськалия» оказать безвозмездную финансовую помощь в размере 12 млн долларов.

Больше всего предприятие вложило в 2008-м году – 17 млн долларов.  Меньше всего – в 2019-м: 9 млн.

В период с 2008, а также с 2014 по 2019 год «Беларуськалий» вложил 92 млн долларов. За это время клуб дважды выходил в плей-офф.

Напомним, что «Беларуськалий» – крупное беларусское предприятие, производитель калийных минеральных удобрений, один из крупнейших в мире. Находится в Солигорске.
 
Теги: Минск
 
 
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В распоряжении «Еврорадио» оказался документ, где расписано, какой размер господдержки получает ХК «Динамо-Минск», пишет belarushockey.com.
 
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