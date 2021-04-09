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Разговорчики в сети: «Борьба с историей будет весьма затратной»

09.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Собрали реакцию на новость о свежей инициативе Генпрокуратуры.

Генпрокуратура возбудила дело по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Сообщается, что сделано это «в целях укрепления конституционного строя и национальной безопасности».

Предлагаем краткий обзор мнений по этому поводу.

Павел Усов, политолог: «Лукашенковские власти пытаются латать свою легитимность любыми способами, используя опыт путинской России. Но переписать историю, уничтожить ее можно только в том, случае есть власть обладает устойчивой социальной поддержкой, и имеет высокую степень доверия, что открывает сознание общества на ложь и манипуляции.

Это и произошло в России во времена событий в Украине, когда слова Путина и Соловьева воспринимались как высшая истина.

В случае же, когда политика режима вызывает отторжение и у значительной части населения, когда любое слово и действие диктатора вызывает физическое отвращение – попытки сломать историю будут иметь обратный эффекта.

Более того, борьба с Историей будет весьма затратной, что ускорит истощение системы.

Этот процесс будет усиливаться также благодаря тому, что реальная национальная история и символы становятся абсолютной ценностью для широких социальных групп.

В свою очередь, ценность национальных символов, истории и культуры в том, что она тождественна правде и универсальной свободе. Хочешь быть свободным – знай свою историю, борись за нее.

Да, Лукашенко и его окружение могут попытаться запретить национальную историю, пока на это есть у них силы, но уничтожить или сфабриковать новую у них не уже получится. Проще вообще запретить изучать историю как таковую – это вредно и опасно в эти дни, как следует ввести широкую цензуру (возможно до этого еще дойдут) иначе ни как. Будущего у этой системы и так нет, она не способна конструировать и управлять историей и культурой.

Еще есть ресурсы, чтобы подавлять, но не замещать альтернативной парадигмой. События 2020 года показали, что 26 летний период ресоветизации искусственной идеологизации не принес должного эффекта. Сегодня наша История свободна».

Разговорчики в сети: «Борьба с историей будет весьма затратной»

Сергей Наумчик, экс-депутат Верховного Совета: «Генпракуратура ўзбудзіла крымінальную справу па факце «генацыду беларускага народа ў гады Вялікай Айчынай вайны».

Перакананы: калі-небудзь генпракуратура (у іншым складзе, зразумела) узбудзіць крымінальную справу па факце генацыду беларускага народа ў гады існаваньня камуністычнага рэжыму (які цягнецца і па сёньня). 

Бо бяз гэтага Беларусь ніколі не пазбавіцца ад паўтораў Курапатаў, НКВД-КГБ, Акрэсьціна і лукашэнак».

И несколько примеров сатирической реакции на инициативу Генпрокуратуры:

Разговорчики в сети: «Борьба с историей будет весьма затратной»

Разговорчики в сети: «Борьба с историей будет весьма затратной»

Разговорчики в сети: «Борьба с историей будет весьма затратной»

Карбалевич: «Притянуто за уши, чтобы обосновать конфронтацию с Западом»

 
Теги: Новости
 
 
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Собрали реакцию на новость о свежей инициативе Генпрокуратуры.
 
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