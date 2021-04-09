Разговорчики в сети: «Борьба с историей будет весьма затратной»

Источник материала: Салiдарнасць

Собрали реакцию на новость о свежей инициативе Генпрокуратуры.

Генпрокуратура возбудила дело по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Сообщается, что сделано это «в целях укрепления конституционного строя и национальной безопасности».

Предлагаем краткий обзор мнений по этому поводу.

Павел Усов , политолог: «Лукашенковские власти пытаются латать свою легитимность любыми способами, используя опыт путинской России. Но переписать историю, уничтожить ее можно только в том, случае есть власть обладает устойчивой социальной поддержкой, и имеет высокую степень доверия, что открывает сознание общества на ложь и манипуляции.

Это и произошло в России во времена событий в Украине, когда слова Путина и Соловьева воспринимались как высшая истина.

В случае же, когда политика режима вызывает отторжение и у значительной части населения, когда любое слово и действие диктатора вызывает физическое отвращение – попытки сломать историю будут иметь обратный эффекта.

Более того, борьба с Историей будет весьма затратной, что ускорит истощение системы.

Этот процесс будет усиливаться также благодаря тому, что реальная национальная история и символы становятся абсолютной ценностью для широких социальных групп.

В свою очередь, ценность национальных символов, истории и культуры в том, что она тождественна правде и универсальной свободе. Хочешь быть свободным – знай свою историю, борись за нее.

Да, Лукашенко и его окружение могут попытаться запретить национальную историю, пока на это есть у них силы, но уничтожить или сфабриковать новую у них не уже получится. Проще вообще запретить изучать историю как таковую – это вредно и опасно в эти дни, как следует ввести широкую цензуру (возможно до этого еще дойдут) иначе ни как. Будущего у этой системы и так нет, она не способна конструировать и управлять историей и культурой.

Еще есть ресурсы, чтобы подавлять, но не замещать альтернативной парадигмой. События 2020 года показали, что 26 летний период ресоветизации искусственной идеологизации не принес должного эффекта. Сегодня наша История свободна».





Сергей Наумчик , экс-депутат Верховного Совета: «Генпракуратура ўзбудзіла крымінальную справу па факце «генацыду беларускага народа ў гады Вялікай Айчынай вайны».

Перакананы: калі-небудзь генпракуратура (у іншым складзе, зразумела) узбудзіць крымінальную справу па факце генацыду беларускага народа ў гады існаваньня камуністычнага рэжыму (які цягнецца і па сёньня).

Бо бяз гэтага Беларусь ніколі не пазбавіцца ад паўтораў Курапатаў, НКВД-КГБ, Акрэсьціна і лукашэнак».

И несколько примеров сатирической реакции на инициативу Генпрокуратуры:













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