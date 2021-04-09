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Разговорчики в сети: «Борьба с историей будет весьма затратной»
09.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Собрали реакцию на новость о свежей инициативе Генпрокуратуры.
Генпрокуратура
Предлагаем краткий обзор мнений по этому поводу.
Это и произошло в России во времена событий в Украине, когда слова Путина и Соловьева воспринимались как высшая истина.
В случае же, когда политика режима вызывает отторжение и у значительной части населения, когда любое слово и действие диктатора вызывает физическое отвращение – попытки сломать историю будут иметь обратный эффекта.
Более того, борьба с Историей будет весьма затратной, что ускорит истощение системы.
Этот процесс будет усиливаться также благодаря тому, что реальная национальная история и символы становятся абсолютной ценностью для широких социальных групп.
В свою очередь, ценность национальных символов, истории и культуры в том, что она тождественна правде и универсальной свободе. Хочешь быть свободным – знай свою историю, борись за нее.
Да, Лукашенко и его окружение могут попытаться запретить национальную историю, пока на это есть у них силы, но уничтожить или сфабриковать новую у них не уже получится. Проще вообще запретить изучать историю как таковую – это вредно и опасно в эти дни, как следует ввести широкую цензуру (возможно до этого еще дойдут) иначе ни как. Будущего у этой системы и так нет, она не способна конструировать и управлять историей и культурой.
Еще есть ресурсы, чтобы подавлять, но не замещать альтернативной парадигмой. События 2020 года показали, что 26 летний период ресоветизации искусственной идеологизации не принес должного эффекта. Сегодня наша История свободна».
Перакананы: калі-небудзь генпракуратура (у іншым складзе, зразумела) узбудзіць крымінальную справу па факце генацыду беларускага народа ў гады існаваньня камуністычнага рэжыму (які цягнецца і па сёньня).
Бо бяз гэтага Беларусь ніколі не пазбавіцца ад паўтораў Курапатаў, НКВД-КГБ, Акрэсьціна і лукашэнак».
И несколько примеров сатирической реакции на инициативу Генпрокуратуры:
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Собрали реакцию на новость о свежей инициативе Генпрокуратуры.
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