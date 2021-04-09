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ЕБРР подтвердил решение заморозить инвестирование белорусских госпроектов

09.04.2021 20:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Европейский банк реконструкции и развития подтвердил свою позицию о заморозке новых инвестиций в государственные проекты Беларуси, сообщается в телеграм-канале руководителя Народного антикризисного управления Павла Латушко.

ЕБРР подтвердил решение заморозить инвестирование белорусских госпроектов
Фото: pixabay.com

26 марта Латушко отправил ЕБРР письмо, в котором обратил внимание банка на продолжающиеся массовые и системные репрессии со стороны белорусского режима. Руководитель НАУ отметил, что в таких условиях международные финансовые институты могут содействовать остановке репрессий, если продолжат отказываться от любых отношений с нелегитимной властью, передает БелаПАН.

На обращение официальным письмом ответил генеральный секретарь ЕБРР Энцо Кваттрочокке. «ЕБРР разделяет озабоченность международного сообщества ситуацией в Беларуси и внимательно следит за развитием событий в стране. Сейчас мы ограничиваем наши инвестиции отдельными проектами в частном секторе. При этом мы не рассматриваем новые инвестиции в государственные проекты Беларуси», — отметил Кваттрочокке.

В сентябре 2020 года Европарламент принял резолюцию, в которой не признал результаты президентских выборов в Беларуси легитимными, обвинил власти в нарушении прав человека и предложил расширить санкции в отношении официального Минска, рекомендовав ЕБРР отказаться от финансирования проектов в госсекторе Беларуси.

С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал почти 2,9 млрд евро в 134 проекта, реализованные в различных секторах экономики страны. В 2019 году ЕБРР установил новый рекорд своей деятельности в Беларуси, вложив более 390 млн евро в 24 проекта в частном и государственном секторах. В первой половине 2020 года объем финансирования, который ЕБРР выделил стране, составил 160 млн евро и вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в два раза.
 
Теги: Минск
 
 
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Европейский банк реконструкции и развития подтвердил свою позицию о заморозке новых инвестиций в государственные проекты Беларуси, сообщается в телеграм-канале...
 
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