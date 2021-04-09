﻿ МВД провело проверки по поводу «пыток хлоркой» на Окрестина. Нарушений не обнаружили, оставшиеся заключенные тоже не жалуются (видео). 21.by
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МВД провело проверки по поводу «пыток хлоркой» на Окрестина. Нарушений не обнаружили, оставшиеся заключенные тоже не жалуются (видео)

09.04.2021 20:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Речь о жалобах людей, которые вышли из изоляторов временного содержания Минска и Жодино. В этих жалобах говорится об ухудшении условий содержания. Подробнее в FB написал лидер Объединенной гражданской партии Николай Козлов. Он жаловался, в частности, на то, что «в карцер <...> залили хлорки столько, что людям стало плохо через несколько минут».

— Кстати, когда информация о пытках хлоркой вышла за стены ЦИП, приехала съемочная группа БТ и арестованных начали склонять к заявлениям, что, дескать, все ок. Если нечто подобное вы увидите на экране, то знайте — это вранье! — подытожил Николай Козлов.

В МВД сегодня ответили на это и остальные сообщения, назвав платформы, на которых сообщения публикуются, «интернет-ресурсами антигосударственного толка».

— В изоляторах временного содержания Минска и Жодино провели проверки. Претензии оказались очередным массовым вбросом. Подтверждение тому — опрос сокамерников тех, кто жаловался на «пытки хлоркой». Еще один достоверный факт — ни у кого из постояльцев ожогов глаз, затрудненного дыхания или других симптомов отравления этим веществом нет! Равно как не зафиксировано и фактов обращения за медицинской помощью по таким поводам, — сообщила Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД.

В рамках проведения профилактических мероприятий по недопущению распространения COVID-19 все помещения действительно регулярно обрабатываются дезсредствами на основе хлорки, разбавленной в необходимой пропорции. В это время людей из камер выводят.

К слову, принимаемые меры способствуют тому, что эпидемиологическая обстановка в этих заведениях улучшилась.

А для того чтобы убрать неприятные запахи, достаточно встать с кровати, взять соответствующий инвентарь и навести порядок.

— Ввиду того что родственники жалуются на отказ приема карточных игр, сканвордов, прошу с пониманием относиться к запрету, ввиду того что лица, которые находятся в камерах, с таким количеством печатной продукции просто не могут справиться и не могут соблюдать порядок, — отметил Евгений Шапетько, начальник ЦИП на Окрестина.

 
Теги: Минск
 
 
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Речь о жалобах людей, которые вышли из изоляторов временного содержания Минска и Жодино. В этих жалобах говорится об ухудшении условий содержания. Подробнее в FB...
 
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