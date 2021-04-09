От смены работы до изменения внешности. Как и кого хочет защищать государство

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опубликованном на Национальном правовом интернет-портале. Такие изменения содержатся в законопроекте «О государственной защите»,на Национальном правовом интернет-портале.





На кого распространится действие закона?





Ранее закон «О государственной защите» распространялся на судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, их близких. Теперь действие закона расширяется на военнослужащих и гражданский персонал органа государственной охраны, Оперативно-аналитического центра при президенте Беларуси, а также на иных лиц, «подлежащих государственной защите в связи с посягательством на их безопасность».





К числу «иных лиц», как следует из проекта закона, будут относиться граждане Беларуси, иностранные граждане или лица без гражданства, в отношении которых в МВД поступит обращение от руководителя государственного органа о наличии посягательства на их жизнь, здоровье или имущество.





Под должностными лицами правоохранительных органов теперь понимают не только прокуроров, сотрудников органов внутренних дел и госбезопасности, внутренних войск МВД, СК, Комитета судебных экспертиз и других, но и гражданский персонал этих ведомств.



Как будет защищать обновленный закон?





Меры государственной защиты будут распространяться не только на «защищаемые лица», но и на их близких.





Например, теперь «защищаемое лицо», а также его близкие могут рассчитывать на широкий спектр способов защиты — от перевода на другую службу или работу до изменения внешности, если обеспечить его безопасность другими мерами нельзя. Для этого нужно написать заявление или просто дать согласие.





Основанием для применения мер безопасности может стать заявление того, кто просит о защите, обращение председателя суда или руководителя госоргана, в котором работает или служит защищаемое лицо, оперативные сведения об угрозе его жизни или здоровью.





Согласно поправкам в закон «О государственной защите», конфиденциальность сведений о себе как мера безопасности может применяться уже в случае вступления, назначения или просто нахождения в должности. После такого обращения у органа, который обеспечивает безопасность, есть не более трех суток, чтобы обеспечить конфиденциальность сведений (или отказать в этом).





В новой редакции также появился пункт о том, что в случае увольнения или освобождения от должности «защищаемое лицо» должно немедленно уведомить об этом орган, который обеспечивает его безопасность.





Что с материальной компенсацией?





Жизнь и здоровье судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов (за исключением гражданского персонала), военнослужащих органа государственной охраны, ОАЦ, а также их близких подлежат обязательному страхованию за счет средств республиканского бюджета (в случае, если к ним применяются меры безопасности).





В случае гибели или смерти родственника «защищаемого лица», причинения ему телесного повреждения или иного вреда здоровью выплачивается страховая сумма, как будто погибло или умерло само «защищаемое лицо».





Если погибнет или умрет «лицо из числа гражданского персонала» органов внутренних дел и госбезопасности, внутренних войск МВД, ОАЦ, СК, органа государственной охраны, Госкомитета судебных экспертиз либо «иное лицо», подлежащее государственной защите, то его семья получит единовременное пособие в размере до 10-летнего денежного содержания погибшего.





Если лицу из числа гражданского персонала причинят увечья или вред здоровью, после которого он не сможет дальше заниматься своей профессиональной деятельностью, то размер выплат составит до трехлетнего денежного содержания.





После причинения телесных повреждений, которые не вызовут стойкой потери трудоспособности, пострадавшие, которые находятся под государственной защитой, получат пособие в размере до годовой зарплаты.





Страховые суммы и единовременные пособия будут выплачиваться из средств республиканского бюджета, а после их взыщут с виновного лица в доход государства.





Если ущерб причиняется имуществу человека, который находится под защитой, то он возмещается в полном объеме.





2 апреля законопроект был принят Палатой представителей в первом чтении. Затем депутаты должны рассмотреть его во втором чтении. Позже, в случае одобрения, документ должен попасть в Совет Республики и на подпись к Александру Лукашенко. После официальной публикации поправок обновленный закон вступит в силу.