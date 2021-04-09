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Задержан белорусский футболист Ростислав Шавель

09.04.2021 20:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вступятся ли за футболиста его коллеги?

Фото: Трибуна

Снова задержан белорусский 20-летний нападающий Ростислав Шавель.

Других подробностей на данный момент нет, передает «Трибуна».

Напомним, до этого футболист уже дважды получал сутки ареста: в августе он получил 8 суток, а в ноябре – 13 суток. Оба раза за участие в мирных акциях протеста по статье 23.34 КоАП.

В декабре сообщалось, что футболиста задерживали в третий раз, но игрок был отпущен без суда.

В настоящий момент Шавель без клуба после расставания с «Городеей». В конце февраля сообщалось, что форвард находился на просмотре в «Крумкачах».
 
 
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Вступятся ли за футболиста его коллеги?
 
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