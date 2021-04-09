Александр Лукашенко: из-за плюрализма Советский Союз развалился





Совещание у Александра Лукашенко / БЕЛТА





передает Еврорадио со ссылкой на БЕЛТА его слова. Разработчиков будущего закона "О партиях" он предостерег, чтобы они не учитывали зарубежный опыт: "Если мы допустим хоть малейшую ошибку при формировании партий, ссылаясь якобы на какой-то зарубежный опыт, мы уничтожим страну, мы ее развалим", —Еврорадио со ссылкой наего слова.





Лукашенко высказался против того, чтобы появилось много небольших партий, каждая из которых будет отстаивать исключительно свои интересы. И упомянул события лета-осени 2020 года.





"Мы думаем: а, партия — мы ее зарегистрируем, и пусть она будет. Да нет, так не будет! Все время будет столкновение интересов. Хорошо тут в августе и в другие месяцы ходили, вы помните, по Минску в основном. Но это одна куча была, простите меня, протестующих. Противостояла им другая сила во главе с властью. А если вывалят разные и будут каждый день ходить?" — высказал опасения он.





По словам Лукашенко, Беларусь не готова к какому-то значительному количеству партий. Он раскритиковал политический плюрализм, возникший в СССР во времена правления Михаила Горбачева: "Я уже как-то намекал: если трудно в стране (а трудностей еще будет не меньше, не потому что кто-то там нам санкции введет, — мир изменился, обезумел), в такой ситуации умные люди объединяются вокруг какого-то человека, какой-то группы людей. Собираются в кучу и стараются выстоять, выжить. А мы сейчас начнем — плюрализм. Помните, при Горбачеве мы смеялись, хохотали: "плю-рализм & quot;. На кого наплевали? На самих себя".





Лукашенко добавил, что у Беларуси нет опыта политических партий: "У нас опыта этого нет. Мы страну из-за этого развалили, Советский Союз. Это же было на наших глазах. Вот чтобы этого с Беларусью не произошло.





Первые политические партии в независимой Беларуси были зарегистрированы около 30 лет назад, в начале 1990-х. Даже в контролируемой властями Палате представителей были представители различных партий (преимущественно провластных, вроде Коммунистической партии Беларуси). Как за 30 лет в Беларуси не наработался опыт партийной жизни, остается открытым вопросом.