В Минтруда пояснили, почему не будут индексировать за март зарплаты бюджетников, пособия, стипендии

Источник материала: Tut.by

Инфляция в марте составила 0,7%, а с начала года — 3,8%. В Минтруда рассказали , будут ли индексировать минимальную зарплату, пособия, стипендии и другие выплаты.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Минимальную зарплату, которая составляет 400 рублей, индексировать за март не будут. Чиновники также не намерены индексировать зарплаты бюджетников, пособия по безработице и стипендии на время профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению служб занятости.

Причина — индекс потребительских цен за март не превысил пятипроцентного порога к январю — месяцу пересмотра установленных от базовой величины.

— Денежные доходы, установленные от базовой величины и базовой ставки, а также бюджета прожиточного минимума за март 2021 года индексации не подлежат, — заявили в Минтруда.

В последний раз в Беларуси проиндексировали зарплаты бюджетников, пособие по безработице, некоторые стипендии в январе этого года — за декабрь прошлого. Причина — разогнавшаяся инфляция.