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В Минтруда пояснили, почему не будут индексировать за март зарплаты бюджетников, пособия, стипендии
Источник материала: Tut.by
Инфляция в марте
Минимальную зарплату, которая составляет 400 рублей, индексировать за март не будут. Чиновники также не намерены индексировать зарплаты бюджетников, пособия по безработице и стипендии на время профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению служб занятости.
Причина — индекс потребительских цен за март не превысил пятипроцентного порога к январю — месяцу пересмотра установленных от базовой величины.
— Денежные доходы, установленные от базовой величины и базовой ставки, а также бюджета прожиточного минимума за март 2021 года индексации не подлежат, — заявили в Минтруда.
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Инфляция в марте составила 0,7%, а с начала года - 3,8%. В Минтруда рассказали про индексацию доходов.
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