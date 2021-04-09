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Портреты политзаключённых станут экстремистскими материалами в Беларуси
Источник материала: KYKY>
В начале апреля депутаты приняли в первом чтении поправки в закон «О противодействии экстремизму». Среди новшеств — перечень того, что можно будет считать экстремистским материалом.
Пока таким материалом считается конкретная информация, которую суд связал с пропагандой экстремизма, — конкретные статьи, книги, фильмы или весь контент определенных телеграм-каналов. Согласно новой версии закона, к экстремистским материалам смогут отнести даже портреты осужденных по статьям из категории экстремистских,
Выходит, под запретом на публичную демонстрацию окажутся любые изображения людей, в отношении которых имеется вступивший в силу приговор суда, к примеру, за оскорбление Лукашенко — а новый закон приравнивает оскорбление представителя власти к экстремизму.
Вероятно, запрещенными станут и фото Марии Колесниковой, если ее признают виновной по уголовной статье о создании экстремистского формирования и руководстве им (часть первая статьи 361-1 УК). О предъявлении активистке соответствующего обвинения
Кроме упомянутых выше портретов, запретят использование для «пропаганды экстремизма» госсимволов и изображений из списка историко-культурных ценностей — в том числе герб «Погоня».
Законопроект должен быть рассмотрен во втором чтении, а затем направлен в Совет Республики и на подпись к Лукашенко.
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В начале апреля депутаты приняли в первом чтении поправки в закон «О противодействии экстремизму». Среди новшеств — перечень того, что можно будет считать...
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