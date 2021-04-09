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Ушла эпоха. Умер рэпер DMX, пролежавший неделю в коме

09.04.2021 20:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Музыкант попал в реанимацию после (предположительно) передозировки наркотиками и впал в кому. Сообщалось, что он потерял сознание у себя дома, а затем получил сердечный приступ.

Последнюю неделю музыкант (настоящее имя — Эрл Симмонс) был в вегетативном состоянии в госпитале, но медикам не удалось его спасти. Он умер в Нью-Йорке в возрасте 50 лет, сообщает музыкальное издание Pitchfork.

Исполнитель открыто говорил о своей зависимости. 3 апреля его адвокат заявил, что DMX находится в коме, а затем что он дышит самостоятельно. А 7 апреля уже менеджер музыканта Стив Рифкинд подтвердил: DMX находится в коме и врачи проведут тесты, чтобы определить, жив ли его мозг.

У рэпера, по разным данным, не менее 15 детей. Он не раз сидел в тюрьме и лечился в реабилитационных центрах из-за зависимости, возникшей в 14 лет.

DMX — трехкратный номинант на премию «Грэмми», автор хитов Party Up (Up in Here) и Dogs Out. Входит в топ-5 самых успешных рэперов США. Общий тираж его записей — более 23 миллионов копий, пять альбомов были первыми в чарте Billboard 200.

 
 
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Музыкант попал в реанимацию после (предположительно) передозировки наркотиками и впал в кому. Сообщалось, что он потерял сознание у себя дома, а затем получил...
 
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