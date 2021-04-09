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Электропоезд «Ласточка» впервые начнет курсировать между Москвой и Минском
09.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
С 30 апреля две пары новых скоростных международных поездов «Ласточка» впервые начнут курсировать между Москвой и Минском, говорится в сообщении
Электропоезда на маршруте будут представлены в комплектации «Премиум» в пятивагонном исполнении. Пассажирам будут доступны классы обслуживания бизнес и эконом. Кроме того, для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены подъемники для инвалидных колясок и специализированные места с креплением для колясок и кнопкой вызова проводника.
В РЖД добавили, что будет увеличен объем движения у других поездов, которые курсируют между Россией и Беларусью. В частности, с 13 апреля поезд № 2/1 сообщением Минск – Москва будет курсировать ежедневно. Кроме того, после длительного перерыва возобновит работу поезд № 7/8 Москва – Брест, который будет курсировать через день. Отправление из Москвы начнется 13 апреля, из Бреста – 14 апреля. Продажа билетов на эти поезда откроется в ближайшее время.
Напомним,
Железнодорожное пассажирское сообщение между Беларусью и Россией было приостановлено в апреле прошлого года из-за пандемии COVID-19
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Первый состав отправится в белорусскую столицу 30 апреля.
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