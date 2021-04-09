Электропоезд «Ласточка» впервые начнет курсировать между Москвой и Минском

Источник материала: Mir24.TV Belarus

С 30 апреля две пары новых скоростных международных поездов «Ласточка» впервые начнут курсировать между Москвой и Минском, говорится в сообщении пресс-службы «Российских железных дорог» (РЖД).

«Ласточки» сообщением Москва – Минск будут курсировать ежедневно. Поезда будут отправляться из начальных и прибывать в конечные пункты по зеркальному расписанию дважды в день», – сказано в релизе.

Электропоезда на маршруте будут представлены в комплектации «Премиум» в пятивагонном исполнении. Пассажирам будут доступны классы обслуживания бизнес и эконом. Кроме того, для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены подъемники для инвалидных колясок и специализированные места с креплением для колясок и кнопкой вызова проводника.

В РЖД добавили, что будет увеличен объем движения у других поездов, которые курсируют между Россией и Беларусью. В частности, с 13 апреля поезд № 2/1 сообщением Минск – Москва будет курсировать ежедневно. Кроме того, после длительного перерыва возобновит работу поезд № 7/8 Москва – Брест, который будет курсировать через день. Отправление из Москвы начнется 13 апреля, из Бреста – 14 апреля. Продажа билетов на эти поезда откроется в ближайшее время.

Напомним, с 8 февраля Россия возобновила пассажирское железнодорожное сообщение с Беларусью. Указ об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Вновь стали ходить поезда из Минска в Москву и обратно, а также по маршрутам Москва – Калининград, Калининград – Санкт-Петербург с остановкой поездов в белорусской столице.

Железнодорожное пассажирское сообщение между Беларусью и Россией было приостановлено в апреле прошлого года из-за пандемии COVID-19