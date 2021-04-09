Романчук: «Беларусь слабеет, стареет и теряет энергию жизни, которую вдохнули в нас наши деды»

Источник материала: Салiдарнасць

Известный экономист Ярослав Романчук – о демографии.





— Беларусь в начале 2021 года имела такое же население, как в 1975 году. 46 (!) лет назад, — пишет Ярослав Романчук. — На 01.01.2021 года население нашей страны составило 9 349 645 человек.

На начало 1975 года в БССР проживало 9317,2 тысяч человека, на начало 1976 года — 9360,5 тысяч человек.

Вот так усилиями сторонников модели Совок/Госплан, приверженцами военного коммунизма, верными ленинцами-большевиками Беларусь медленно, но уверенно погружается в демографическую яму.

Динамика населения — самый лучший, красноречивый синтетический показатель одобрения людьми всего того, что происходит в стране.

Если жизнь во всех её проявлениях воспринимается людьми с оптимизмом, как благополучная, здоровая, счастливая, радостная, то они заводят детей, увеличивают размер семьи, культивируют семейственность.

Семейственность — это показатель страны, в которой перед людьми открыты социальные, профессиональные, экономические, политические лифты.

Беларусь — страна, в которой доминирует схематоз, а не семья, фаворитизм, а не личные достижения, непотизм, а не открытая конкуренция честных производителей.

В Беларуси нет лифтов для граждански честных, социально ответственных, экономически независимых людей. Поэтому действует токсичный, очень опасный для страны отрицательный кадровый отбор в системе государственного управления и управления государственными ресурсами/активами.

Люди не чувствуют себя хозяевами на своей родной земле. Люди не видят своего будущего в режиме военного коммунизма, ОМОНоправа и ОМОНоэкономики.

Белорусы не готовы пробивать головой мощную стену совкого, номенклатурно-силового режима, чтобы создать будущее своим детям и внукам именно в Беларуси.

Демография — самая большая и явная угроза существованию политического проекта «Республика Беларусь». За 2020 год население страны сократилось на 60614 человек . Для сравнения в 2019 г. население сократилось на 18998 человек. — с 10243,5 тысяч человек. В период 1994–2021 гг. населения нашей страны сократилось на 894 тысячи человек или на 8,7%.

В период 2010-2019 гг. естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) составила 154,2 тысячи человек. В период 1975–1980 гг. население БССР выросло почти на 275 тысяч человек.

В середине 1970-ых число браков превышало число разводов почти в четыре раза. В 2019 г. — с только в 1,8 раза. Беларусь слабеет, стареет, дряхлеет и теряет энергию жизни, которую вдохнули в нас наши деды. Разбазарить, профукать, промотать такую страну — это особые управленческие таланты белорусских VIP-распорядителей чужого за последние 25–30 лет.

Они не повели страну за цивилизованным миром. По факту выбранное ими направление движения оказалось не по душе белорусам. Поэтому они рожают меньше, уезжают из страны больше.

Жить в неволе — с самая отвратительная демографическая политика. К сожалению, белорусские властные номенклатурно-силовые группировки до сих пор этого не поняли.