Белстат рассказал, насколько выросли цены в марте

Источник материала: Onliner

За последний месяц больше всего подорожали непродовольственные товары. Всего же за прошедший год цены в стране увеличились на 8,5% (если сравнивать март 2021-го к марту 2020-го). А значит, мы не вписываемся в установленные правительством рамки по инфляции за год.

В марте цены выросли по сравнению с февралем на 0,7%, а с декабрем прошлого года — и вовсе на 3,8%. Об этом сообщил Белстат. Продукты в марте подорожали по сравнению с февралем на 0,4% и по сравнению с декабрем на 3,7%. Цены на непродовольственные товары выросли на 1,4% за последний месяц и на 3,8% — по сравнению с декабрем 2020-го. Услуги стали дороже на 0,3% за месяц, а за последние три месяца — на целых 4%.

На показатель роста цен в январе — феврале повлияло подорожание из-за введения ввозного НДС лекарств, медизделий, медуслуг, некоторых продовольственных и детских товаров, а рост цен за последний год обусловили в том числе и выросшие курсы валют.

Всего же за прошедший год цены в стране увеличились на 8,5% (если сравнивать март 2021-го к марту 2020-го). Напомним, инфляция в Беларуси в 2020 году побила четырехлетний рекорд: за 2020 год цены выросли на 7,4% при планах властей не более чем в 5%. К этой красивой цифре планировали прийти и по итогам 2021 года, но вероятность пока призрачна. У Нацбанка тоже другие ожидания — плюс 7,2% за 2021 год.

Правительство взялось за ограничение инфляции со всей решимостью и ввело запрет повышения цен на некоторые социально значимые товары и лекарства. С 24 февраля и до марта их вообще запретили повышать, а потом — не более чем на 0,2% в месяц.

К слову, недавно Нацбанк провел опрос о том, какую инфляцию люди ощущают и планируют. И хотя реальная инфляция составила 8,7%, люди ощутили почти 13%. Чуть больше 40% опрошенных пожаловалось, что товары подорожали «очень сильно».