Партиям воли не видать. Лукашенко опасается развалить Беларусь плюрализмом

Партиям в Беларуси разгуляться не дадут. Таково краткое содержание совещания, которое Александр Лукашенко провел 9 апреля. Объясняя, почему не надо форсировать развитие партийной системы, он в очередной раз заявил, что «у белорусского общества практически нет опыта существования в условиях многопартийности».

Но ведь получается порочный круг: белорусы не знают вкуса партийной жизни именно потому, что для нее не создано элементарных условий. А им в очередной раз предлагают учиться плавать в сухом бассейне.





Чтобы Латушко не надеялся

Возможно, не случайно совещание по вопросам деятельности политических партий было решено провести именно сейчас. На днях о намерении создать партию «Вместе» снова заявил из-за решетки политзаключенный Виктор Бабарико. 8 апреля подобный план (вывеска еще не придумана) декларировал лидер Народного антикризисного управления Павел Латушко.

Да и вообще на этой ниве в последнее время — заметное шевеление разных сил и персонажей, в том числе и провластных, и пророссийских. Так вот теперь всем им послан месседж, чтобы особо не надеялись.

А уж Латушко тем более. По итогам совещания министр юстиции Олег Слижевский подчеркнул: проектом закона предусмотрено, что учредителями политической партии могут быть только граждане Беларуси, постоянно проживающие на ее территории. Это новшество явно заточено против тех, кого Лукашенко презрительно называет «беглыми» — вытесненных в эмиграцию политических врагов.

Впрочем, Латушко, надо думать, эти вещи четко предвидел. Он играет вдолгую, в расчете на новую Беларусь. Как и Бабарико, явно рассчитывающий на политическую карьеру в стране после Лукашенко.

Пока же и остающимся в Беларуси оппозиционерам много воли не дадут. Лукашенко подчеркнул на совещании, что принадлежит к поколению, воспитанному КПСС. А в Советском Союзе оппозиции не было по определению.

Холодный душ и для «Белой Руси»?

Впрочем, на совещании из уст вождя прозвучало и это: «Никаких провластных партий, искусственно созданных». Надо, понимать, это очередной холодный душ и для лояльного, созданного чиновниками общественного объединения «Белая Русь», внутри которого в последнее время активничают энтузиасты партийного строительства.

Тем, кто стоит на низком старте, видимо, хочется бюджетов, перспектив карьерного роста. Но вождь перенимать зарубежный опыт финансовой господдержки партий не готов: «У нас есть куда направлять государственные ресурсы».

Действительно, лучше выдать премии ОМОНу . Его дубинки наверняка кажутся властям более весомым аргументом в дискуссии с недовольной частью общества, чем вялая демагогия казенных апологетов. К слову, для Лукашенко наверняка оказалось неприятным сюрпризом то, что когда грянул августовский кризис 2020 года, провластные структуры, от ФПБ до БРСМ, не сказать чтобы так уж бросились на амбразуру за вождя, который их много лет холил и лелеял.

В то же время Лукашенко на совещании предостерег и от зарубежного финансирования партий. Мол, контроль за этим делом «надо усилить, чтобы это фактически привело к ликвидации такой партии».

Таким образом, нелюбимые режимом партии загоняются и в финансовую ловушку. Потому что на одних членских взносах продержаться трудно: народ в партийные ряды не ломится, кто в них состоит — не богачи, предприниматели поддерживать оппозицию копейкой страшно боятся, а за аренду офисов хозяева дерут три шкуры.

Система себя исчерпала, но трогать ее боязно

Но самое главное — при нынешнем давлении на оппозицию и мажоритарной системе выборов у партий практически нет шансов войти в системную политику. Потому их программы и не интересны обывателю: пишете вы там, мол, красиво, но кто же вам даст это реализовать?

Лукашенко привык мыслить в категориях персоналистского режима, когда он сам все вопросы разруливает, все челобитные рассматривает, всё, что нужно, народу разжевывает. Для него партии — какие-то непонятные прибамбасы, грозящие испортить такую совершенную систему .

Вот и на совещании 9 апреля он, заговорив о трудностях момента, подчеркнул, что «в такой ситуации умные люди объединяются вокруг какого-то человека, какой-то группы людей. Собираются в кучу и стараются выстоять, выжить. А мы сейчас начнем — плюрализм».

Его явно тянет к привычной простой схеме: харизматичный вождь, любящий его народ и — ну да, в семье не без урода — «кучка отморозков», которых принято пинать. Какие еще партии, зачем?

Но проблема в том, что харизма поблекла, былой любви электората не вернуть, а недовольных слишком много, чтобы считать их кучкой отморозков. Сконструированная вождем система стала явно анахроничной. Однако он боится ее трогать, чтобы не посыпалась.

И снова синдром Горбачева

При этом Лукашенко 9 апреля в очередной раз помянул недобрым словом горбачевскую перестройку с ее вольницей: «Мы страну из-за этого развалили, Советский Союз. Это же было на наших глазах. Вот чтобы этого с Беларусью не произошло». Синдром Горбачева , судя по всему, терзает белорусского вождя.

На совещании он поставил задачу «изначально выработать серьезнейший закон о партиях, чтобы потом не кувыркаться и не жалеть, что мы пошли не тем путем».

Лукашенко проговорил свои опасения, что оживление партийной жизни повысит протестную активность граждан: «А если вывалят разные и будут каждый день ходить?» Он также не хочет, чтобы появились «карманные партии» олигархов (явно намекая в этом контексте на Украину).

Судя по рассуждениям, ему видятся желательными партии, составленные из этаких патриотов в казенном понимании слова, лояльных государственников. Но тогда действительно возникает вопрос: а зачем нужны пять или семь клонов «Белой Руси»?

На практике, очевидно, грядет зачистка оппозиционных партий под предлогом перерегистрации. А уж потом на выжженном поле власти посадят, наверное, квелые росточки своих карманных партий, включая и псевдооппозиционные (уже видно, кто сегодня роет землю копытом).

Страну разваливает не плюрализм, а напротив — его отсутствие

«На Всебелорусском собрании мы с вами определили четкий алгоритм: принимаем закон о партиях, затем максимум до конца года проводим перерегистрацию всех политических партий на основании этого закона», — сказал Лукашенко на совещании. На самом деле тогда, в феврале, он ставил главе Минюста задачу перерегистрировать партии в течение первого полугодия.

То есть, похоже, сроки могут несколько сдвинуться, обрисовалась новая парадигма: сначала — закон, потом — перерегистрация.

Но сути дела это не изменит. Настоящее развитие партийной системы и раньше было не по нутру Лукашенко, теперь же, когда страна расколота жестоким внутриполитическим кризисом, вождь режима тем более опасается экспериментировать.

Тестом для него, кстати, может стать решение по поводу пророссийской партии «Союз» , инициаторы создания которой 2 апреля подали в Минюст документы на ее регистрацию. С одной стороны, Лукашенко опасается подкопов пророссийских сил, с другой — как бы не разозлить отказом Москву, зависимость от которой сейчас усилилась. Впрочем, некоторые аналитики считают, что «Союз» — это, скорее, игра под контролем белорусских властей.

Во всяком случае, вождь режима по-прежнему уповает на тотальный контроль над политической сферой. Это, к слову, укрепляет в мысли, что изменения конституции тоже окажутся в основном декоративными.

Для вождя плюрализм — плохое, едва ли не бранное слово. Лукашенко боится, что плюрализм развалит страну. Но пока что Беларусь трещит от внутреннего кризиса, порожденного как раз-таки отсутствием политического плюрализма, нежеланием правящей верхушки считаться с волей значительной части общества.