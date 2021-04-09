МОТ крайне обеспокоена ситуацией в Беларуси. «Развязка неотвратимо наступит»









Палата представителей приняла в первом чтении проект поправок в Трудовой кодекс.





Список оснований для увольнения работников расширился: расторгнуть трудовой договор наниматель сможет за «отсутствие на работе в связи с отбыванием административного ареста», за призывы к забастовке и участие в ней.





рассказал председатель Беларуского Конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук. О причинах и последствиях такого решения Беларускай праўдзепредседатель Беларуского Конгресса демократических профсоюзов





-Цель изменений одна – вернуть страх, вернуть людей в прежнее состояние, когда ими можно было без оглядки управлять. Поправки внесут, причем внесут в срочном порядке – иных решений, кроме повышения уровня репрессий и угроз в отношении работников, у режима больше нет.





-Забастовки объявлены вне закона?





-В Беларуси забастовку невозможно провести и сегодня: в законодательстве прописана настолько сложная процедура, что на любом из этапов процесс можно было остановить; и даже если бы забастовку удалось согласовать с администрацией предприятия, объединением нанимателей, с правительством, то в любой момент ее можно приостановить на три месяца решением президента. Сколько раз можно переносить забастовку на три месяца, в законодательстве вообще не прописано. Цивилизованная форма забастовок была невозможна, а тем более, что речь идет о невозможности проведения политических стачек. Последний раз в прошлом октябре Генеральный секретарь МОТ Гай Райдер обращался к Лукашенко в связи с нарушением Конвенции №87 МОТ «О свободе ассоциаций», которая дает право рабочим на забастовку и на политическую стачку. Но в Минске проигнорировали мнение международного сообщества и ужесточают еще больше ответственность за простые призывы к забастовке.





Мы считаем, что сделан очередной шаг по ухудшению и без того катастрофического положения беларуских рабочих. И если такие поправки будут внесены (а в этом сомнений мало), то можно говорить о том, что ситуация с правами трудящихся и профсоюзов в Беларуси еще больше ухудшилась.





-Как МОТ реагирует на происходящее в Беларуси?





-МОТ владеет ситуацией в Беларуси, о чем свидетельствует и доклад Комитета экспертов, в котором более 20 страниц отведено анализу ситуации с правами трудящихся и профсоюзов. Недавний доклад Комитета по свободе ассоциаций, который утвержден на мартовском заседании Административного совета МОТ, тоже, как никогда прежде, много внимания уделил «беларускому вопросу». МОТ очень озабочена ситуацией в Беларуси.





Сегодня совершенно очевидно, что на предстоящей Международной конференции труда в июне Беларусь гарантированно попадает в короткий список стран, подлежащих обязательному рассмотрению. Конечно, можно ожидать очень жесткого разговора, очень жестких выводов в решениях МОТ.





МОТ 20 лет занимается Беларусью, вынесла огромное количество наказаний. Часть из них трансформировалась, например, в решение Европейского Союза лишить Беларусь торговых преференций. О последствиях предстоящих разборок по Беларуси гадать не будем, очевидно, что возможны самые жесткие меры, предусмотренные уставом МОТ.





Мы исходим из того, что политический кризис, в котором пребывает Беларусь, не может продолжаться долго. Развязка неотвратимо наступит. И нам хотелось бы, чтобы развязка наступила до вступления решений МОТ в силу: они повлекут серьезные последствия не только для политического режима, но и страны в целом.





Еще есть шанс избежать нежелательных последствий. Но лишь в том случае, если политический режим одумается (что мало вероятно) или, что более вероятно, он уйдет.







