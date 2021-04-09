Тихановская о фильме СТВ «Манкурты»: «Сняли прекрасный фильм»

Источник материала: Салiдарнасць

Политик – о зарплате, радикализации протестов и президентстве.





9 апреля Светлана Тихановская в прямом эфире ответила на вопросы белорусов. Приведем несколько фрагментов онлайн-беседы.

О встрече с Байденом

В эфире поступил вопрос, будет ли у Тихановской встреча с президентом США:

— Мы с Вашингтоном постоянно на связи. Самое большое препятствие к планируемой встрече — это, к сожаление, ковид. Вносит коррективы в наши планы и много международных поездок отменяется либо переносится именно из-за ковидных ограничений.

Мы на постоянной связи с послом в Беларуси Джулией Фишер. И она нам регулярно передает новости оттуда.

Тихановская подчеркнула, что продвижение дел на Западе вселяют оптимизм:

— Практически все демократические страны на нашей стороне. Они понимают, за что мы боремся и всячески нас поддерживают. Конечно, так как это наша страна и наша больш, хотелось бы, чтобы усилий с их стороны прилагалось больше.

Политик выразила надежду, что вскоре будет принят четвертый список санкций ЕС и заработатют приостановленные ранее санкционные меры США.

О президентстве

— Такой мысли не возникало, в первую очередь потому, что я обещала людям, что они мне дают мандат на проведение новых честных выборов. Но, получив весь этот опыт, я уверена, что смогу быть полезна белорусам, и я буду рядом с белорусами. Но чтобы приносить пользу, не обязательно быть президентом.

О радикализации протеста

— Я верю и очень хочу надеяться на мирный исход событий. Потому что я не хочу новых жертв. На самом деле я считаю, что уже достаточно. Но я понимаю людей, которые выбирают для себя другие методы борьбы.

О зарплате

Во время эфира у Тихановской спросили, есть ли у нее зарплата и на какие деньги она живет в Литве.

— В Литве у меня статус гостя государства. Жилье и охрану мне предоставляет государство. Члены моей команды, офис работают при поддержке фондов и частных пожертвований из Беларуси.

Так как я являюсь сотрудником офиса, то на общих условиях (получаю зарплату).

О паузах





Во время эфира поступил вопрос: «А Свете в наушник говорят? Почему такие паузы?»

На это экс-кандидат в президенты продемонстрировала свои уши со встречным вопросом: «Наушник?» После чего спросила у ведущего эфира Евгения Соленкова, действительно ли она делает длинные паузы. Тот ее успокоил, что такая манера ответов только в плюс отвечающему.

О госпропаганде и «разоблачительных» сюжетах

— Я не смотрю эти фильмы. Только, если мне настоятельно рекомендуют что-то посмотреть. Я думаю, что последний «фильм» был направлен, скорее всего, на устрашение силовиков прежде всего. Прослеживается эта тенденция. Но я думаю, что он возымел какой-то другой эффект. Потому что понятно, что никакой монолитной системы внутри нет. Потому что люди хотят сотрудничать с Байполом и другими структурами. Сняли прекрасный фильм.