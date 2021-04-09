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ВОЗ зафиксировала максимальный прирост заражений COVID-19 в мире c 10 января

09.04.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ВОЗ зафиксировала максимальный прирост заражений COVID-19 в мире c 10 января

Число подтвержденных новых случаев заражения COVID-19 в мире за минувшие 24 часа увеличилось на 718 тыс. человек – это самый высокий показатель суточного прироста с 10 января 2021 года. Об этом со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщает ТАСС.

За минувшие сутки число заболевших в мире выросло на 718 659 человек, число умерших – на 12 639. При этом, согласно данным ВОЗ, порядка 35% случаев инфицирования за минувшие сутки пришлись на Европу, где болезнью заразились 257 789 человек. На втором месте по числу заражений оказалась Южная и Северная Америки – 247 444 случая, на третьем – Юго-Восточная Азия – 145 724 случая.

Согласно официальным данным, наибольшее число случаев заражения были зарегистрированы в США, где с начала пандемии заразились уже более 30,6 млн человек. На втором месте расположилась Бразилия с 13,19 млн случаев, на третьем – Индия (13,06 млн). Далее идут Франция (4,86 млн), Россия (4,62 млн), Великобритания (4,37 млн), Италия (3,71 млн), Турция (3,68 млн), Испания (3,33 млн), Германия (2,956 млн), Польша (2,52 млн) и Колумбия (2,47 млн).

Всего, согласно данным ВОЗ, с начала пандемии в мире COVID-19 заразились 133,53 млн человек, из которых 2,89 млн человека скончались.

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Число подтвержденных новых случаев заражения COVID-19 в мире за минувшие 24 часа увеличилось на 718 тыс. человек – это самый высокий показатель суточного прироста с 10...
 
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