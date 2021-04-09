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В деревне Марьяново почтили память узников концлагерей

09.04.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В деревне Марьяново почтили память узников концлагерей

Забыть ужасы войны не позволяет деревня Марьяново, что в Лиозненском районе. Местный мемориал – словно немой укор.

Сюда в мае 44-го привезли узников концлагеря «5-й полк». 12 тысяч человек фактически бросили умирать просто в поле, под открытым небом на огороженной рвом и колючей проволокой территории. В нечеловеческих условиях погиб каждый третий. Люди должны были стать живым щитом перед наступающей Красной армией.  

Светлана Солодкова, научный сотрудник Лиозненского районного военно-исторического музея: «Люди находились на сырой соломе либо сырой земле. Они здесь и спали, и кушали, но кушать, к сожалению, было нечего. Они питались корой деревьев, травой, пили дождевую воду, они были замученные и голодные».   

Леонид Савченко, бывший малолетний узник: «Для меня это день скорби, не столько праздник, сколько воспоминания о прошедшем, которые пережили это страшное лихолетье, войну, и я всегда говорю: лишь бы не было войны».   

Здесь всегда венки, люди приходят в памятные даты. Сегодня у мемориала и бывшие узники – те, кому повезло выжить. Память погибших почтили минутой молчания и молитвой. 


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Забыть ужасы войны не позволяет деревня Марьяново, что в Лиозненском районе. Местный мемориал – словно немой укор. Сюда в мае 44-го привезли узников концлагеря «5-й...
 
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