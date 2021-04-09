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В деревне Марьяново почтили память узников концлагерей
Источник материала: ОНТ
Забыть ужасы войны не позволяет деревня Марьяново, что в Лиозненском районе. Местный мемориал – словно немой укор.
Сюда в мае 44-го привезли узников концлагеря «5-й полк». 12 тысяч человек фактически бросили умирать просто в поле, под открытым небом на огороженной рвом и колючей проволокой территории. В нечеловеческих условиях погиб каждый третий. Люди должны были стать живым щитом перед наступающей Красной армией.
Здесь всегда венки, люди приходят в памятные даты. Сегодня у мемориала и бывшие узники – те, кому повезло выжить. Память погибших почтили минутой молчания и молитвой.
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Забыть ужасы войны не позволяет деревня Марьяново, что в Лиозненском районе. Местный мемориал – словно немой укор. Сюда в мае 44-го привезли узников концлагеря «5-й...
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