|
«Тот результат, который должен был быть, пока мы его не увидели»: Кочанова посетила Полоцкий молочный комбинат
Источник материала: ОНТ
Экономика и заботы людей. Чем живёт молочный комбинат в Полоцке, интересовались сегодня высокие гости.
Комбинат – один из крупнейших молочных производителей области. В прошлом году переработали свыше 100 тысяч тонн продукта. Но даже при этом мощности загружены только на 70%. Объём экспорта – $13 миллионов. Агрохолдинг во главе с Полоцким комбинатом объединяет три десятка предприятий – производителей и торговые сети.
В ближайшие годы здесь намерены реализовать несколько инвестиционных проектов. Это новая линия по производству молока, модернизация сушилки, реконструкция котельной и очистных сооружений. Занято на производстве почти 900 человек. Многие обсудили личные вопросы с Натальей Кочановой во время общения с коллективом. Это цены и кредиты, а также инфраструктура и социальное строительство. Все обращения взяты на контроль.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Тот результат, который должен был быть, пока мы его не увидели»: Кочанова посетила Полоцкий молочный комбинат
Экономика и заботы людей. Чем живёт молочный комбинат в Полоцке, интересовались сегодня высокие гости. Комбинат – один из крупнейших молочных производителей...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)