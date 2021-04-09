ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Тот результат, который должен был быть, пока мы его не увидели»: Кочанова посетила Полоцкий молочный комбинат

09.04.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Тот результат, который должен был быть, пока мы его не увидели»: Кочанова посетила Полоцкий молочный комбинат

Экономика и заботы людей. Чем живёт молочный комбинат в Полоцке, интересовались сегодня высокие гости.

Комбинат – один из крупнейших молочных производителей области. В прошлом году переработали свыше 100 тысяч тонн продукта. Но даже при этом мощности загружены только на 70%. Объём экспорта – $13 миллионов. Агрохолдинг во главе с Полоцким комбинатом объединяет три десятка предприятий – производителей и торговые сети.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: «Созданы семь объединений, которые функционируют и работают. Конечно, есть определенные результаты в показателях, но тот результат, который должен был быть, пока мы его не увидели. Посмотреть насколько эффективно работают, какие есть проблемы и что сегодня еще нужно сделать местным органам власти. Прежде всего потому, что на уровне республики все решения приняты».

В ближайшие годы здесь намерены реализовать несколько инвестиционных проектов. Это новая линия по производству молока, модернизация сушилки, реконструкция котельной и очистных сооружений. Занято на производстве почти 900 человек. Многие обсудили личные вопросы с Натальей Кочановой во время общения с коллективом. Это цены и кредиты, а также инфраструктура и социальное строительство. Все обращения взяты на контроль. 

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экономика и заботы людей. Чем живёт молочный комбинат в Полоцке, интересовались сегодня высокие гости. Комбинат – один из крупнейших молочных производителей...
 
Новости дня
Новости разные
 
В столице Греции расстреляли журналиста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by