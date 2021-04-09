«Тот результат, который должен был быть, пока мы его не увидели»: Кочанова посетила Полоцкий молочный комбинат

Источник материала: ОНТ

Экономика и заботы людей. Чем живёт молочный комбинат в Полоцке, интересовались сегодня высокие гости.

Комбинат – один из крупнейших молочных производителей области. В прошлом году переработали свыше 100 тысяч тонн продукта. Но даже при этом мощности загружены только на 70%. Объём экспорта – $13 миллионов. Агрохолдинг во главе с Полоцким комбинатом объединяет три десятка предприятий – производителей и торговые сети.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: «Созданы семь объединений, которые функционируют и работают. Конечно, есть определенные результаты в показателях, но тот результат, который должен был быть, пока мы его не увидели. Посмотреть насколько эффективно работают, какие есть проблемы и что сегодня еще нужно сделать местным органам власти. Прежде всего потому, что на уровне республики все решения приняты».

В ближайшие годы здесь намерены реализовать несколько инвестиционных проектов. Это новая линия по производству молока, модернизация сушилки, реконструкция котельной и очистных сооружений. Занято на производстве почти 900 человек. Многие обсудили личные вопросы с Натальей Кочановой во время общения с коллективом. Это цены и кредиты, а также инфраструктура и социальное строительство. Все обращения взяты на контроль.

Фото: БЕЛТА

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