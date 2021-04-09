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В Речицком районе открыли новое месторождение нефти. Перспективы большие
Источник материала: ОНТ
600 тысяч тонн углеводородов. Такие, по предварительным оценкам, запасы нефти на новом месторождении. Его открыли в Речицком районе – центральной зоне Припятского прогиба. Несмотря на то что залежи находятся на большой глубине, специалисты ожидают фонтанный приток «черного золота». Лабораторные исследования уже подтвердили высокое качество сырья.
Уже в начале лета на месте этой буровой установки появится полноценная скважина. А пока тонны оборудования шаг за шагом опускаются под землю – 4,5 километра в глубину. Это будущий маршрут для транспортировки недавно обнаруженной нефти.
Месторождение получило название «Гурьяновское». Оно открыто в центральной зоне Припятского прогиба. Это Речицкий район. За два года здесь пробурят 13 поисково-разведочных скважин. Предварительно, запасы углеводородов на этом участке превышают 600 тысяч тонн.
Несмотря на большую глубину залегания, нефть здесь не из категории «труднодоступных». Лабораторные исследования показали высокие технологические характеристики.
Центральная зона Припятского прогиба насыщена углеводородами. Буквально месяц назад здесь уже находили нефть. А Гурьяновское месторождение стало третьим открытием белорусских специалистов в этом году. Перед промышленной эксплуатацией первой скважины запасы поставят на государственный баланс.
Открытых месторождений в стране – больше 60, в эксплуатации – около 900 скважин. При этом процесс не везде лёгкий, в основном белорусское чёрное золото трудноизвлекаемое. Благодаря передовым технологиям и новым подходам, Беларусь не только расширяет свою нефтяную карту, но и продолжает наращивать объёмы. В 2021-м, по прогнозам, в стране будет добыт 1 миллион 730 тысяч тонн углеводородов.
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600 тысяч тонн углеводородов. Такие, по предварительным оценкам, запасы нефти на новом месторождении. Его открыли в Речицком районе – центральной зоне Припятского...
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