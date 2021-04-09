В Речицком районе открыли новое месторождение нефти. Перспективы большие

Источник материала: ОНТ

600 тысяч тонн углеводородов. Такие, по предварительным оценкам, запасы нефти на новом месторождении. Его открыли в Речицком районе – центральной зоне Припятского прогиба. Несмотря на то что залежи находятся на большой глубине, специалисты ожидают фонтанный приток «черного золота». Лабораторные исследования уже подтвердили высокое качество сырья.

Уже в начале лета на месте этой буровой установки появится полноценная скважина. А пока тонны оборудования шаг за шагом опускаются под землю – 4,5 километра в глубину. Это будущий маршрут для транспортировки недавно обнаруженной нефти.

Месторождение получило название «Гурьяновское». Оно открыто в центральной зоне Припятского прогиба. Это Речицкий район. За два года здесь пробурят 13 поисково-разведочных скважин. Предварительно, запасы углеводородов на этом участке превышают 600 тысяч тонн.

Сергей Шевеленко, заместитель начальника по геологии нефтегазодобывающего управления «Речицанефть»: «По очень осторожным оценкам геологических служб, ожидается фонтанный приток на уровне порядка 20-30 метров кубических в сутки, что для нашего региона вполне достойный показатель. В перспективе, конечно же, с применением новейших технологий, я думаю, что мы можем здесь ожидать и до 50 тонн в сутки».

Несмотря на большую глубину залегания, нефть здесь не из категории «труднодоступных». Лабораторные исследования показали высокие технологические характеристики.

Центральная зона Припятского прогиба насыщена углеводородами. Буквально месяц назад здесь уже находили нефть. А Гурьяновское месторождение стало третьим открытием белорусских специалистов в этом году. Перед промышленной эксплуатацией первой скважины запасы поставят на государственный баланс.

Пётр Повжик, заместитель генерального директора предприятия «Белоруснефть»: «Благодаря активному наращиванию геологоразведочных работ, за последние 5 лет в регионе мы открыли уже 8 новых месторождений нефти. При этом прирост извлекаемых запасов за счёт открытия составил 7,5 миллионов тонн. С 2018 года мы стабильно вышли на стопроцентную компенсацию добываемой нефти к приростам извлекаемых запасов».

Открытых месторождений в стране – больше 60, в эксплуатации – около 900 скважин. При этом процесс не везде лёгкий, в основном белорусское чёрное золото трудноизвлекаемое. Благодаря передовым технологиям и новым подходам, Беларусь не только расширяет свою нефтяную карту, но и продолжает наращивать объёмы. В 2021-м, по прогнозам, в стране будет добыт 1 миллион 730 тысяч тонн углеводородов.

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