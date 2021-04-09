СМИ: Россия может прервать авиасообщение с Турцией и ввести обязательный карантин для вернувшихся

Источник материала: ОНТ

Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Турции правительство России с 12 апреля может на месяц ограничить авиасообщение с Турцией. Об этом со ссылкой на данные своих источников в Минтрансе РФ сообщает «Известия».

Ограничения будут представлять собой запрет на чартерные рейсы, а также введение 14-дневного карантина для граждан, прибывающих из Турции. При этом отмечается, что полной отмены авиасообщения, как это было в случае с Великобританией, не ожидается. Так, ожидается сохранение грузопассажирских вывозных рейсов, а также части рейсов в Стамбул.

Причиной такого решения может стать эпидемиологическая ситуация в Турции. В частности, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, наибольшее количество мутировавших штаммов COVID-19 были завезены на территорию страны именно из Турции.

Ранее решение прервать авиасообщение с Турцией также принял Китай, запретивший турпоездки в страну и отменивший рейсы авиакомпании Turkish Airlines на свою территорию. Аналогичное решение было принято и властями Ирана.

Фото: Pixabay

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