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СМИ: Россия может прервать авиасообщение с Турцией и ввести обязательный карантин для вернувшихся
Источник материала: ОНТ
Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Турции правительство России с 12 апреля может на месяц ограничить авиасообщение с Турцией. Об этом со ссылкой на данные своих источников в Минтрансе РФ
Ограничения будут представлять собой запрет на чартерные рейсы, а также введение 14-дневного карантина для граждан, прибывающих из Турции. При этом отмечается, что полной отмены авиасообщения, как это было в случае с Великобританией, не ожидается. Так, ожидается сохранение грузопассажирских вывозных рейсов, а также части рейсов в Стамбул.
Причиной такого решения может стать эпидемиологическая ситуация в Турции. В частности, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, наибольшее количество мутировавших штаммов COVID-19 были завезены на территорию страны именно из Турции.
Ранее решение прервать авиасообщение с Турцией также принял Китай, запретивший турпоездки в страну и отменивший рейсы авиакомпании Turkish Airlines на свою территорию. Аналогичное решение было принято и властями Ирана.
Фото: Pixabay
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Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Турции правительство России с 12 апреля может на месяц ограничить авиасообщение с Турцией. Об этом со ссылкой на...
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