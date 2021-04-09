Закон о персональных данных, утечка от Facebook, зарплаты в биткоинах. Рубрика «Ближе к делу»

Источник материала: ОНТ

О деловых новостях. Новую схему налогообложения корпораций предложили власти США. Они хотят больше денег от Google, Amazon, Facebook. Чем чревата для социальной сети новая утечка информации? И как жизнь белорусов может изменить законопроект о персональных данных?

Промышленность настроена позитивно. Почти 6 пунктов, и это практически на 3 позиции выше, чем месяцем ранее. Экономические настроения отраслей оценил Нацбанк.

Больше всего оптимизма промышленникам внушает изменение объёмов производства. Их товары точно ждут на внешних рынках. Хорошая новость пришла из России. Наши промпредприятия получили полный доступ к участию в российских госзакупках.

В реестре – 48 предприятий. Среди них – «Белшина», МТЗ, «Гомсельмаш», «Амкодор».

Хорошее предчувствие и у ретейла по продажам. Почти 11 пунктов. В торговле сводный индекс экономических настроений улучшился, но пока на отрицательной отметке – минус 5,7 пункта. Ожидания в строительстве и транспорте с февраля не изменились. Но перевозчики всё же надеются на рост спроса. В целом сводный индекс с поправкой на сезонность в марте поднялся по сравнению с началом года. Минус 2,9 пункта. В январе показатель превышал минус 6. Его каждый месяц рассчитывает регулятор. О настроениях спрашивают представителей четырёх видов экономической деятельности.

Свой прогноз на год подготовило и Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Так называемую тарифную тетрадь. Там указаны возможные повышения регулируемых цен и тарифов.

Пассажирские перевозки городским транспортом вырастут, но только на 5 копеек за билет. По ЖКХ расклад такой: в третьем квартале – плюс 0,6%. Вырастут тарифы на интернет, сотовую и почтовую связь. Но также незначительно: в конце года – на 4%. Причина – рост затрат. Станут дороже обходиться вредные пристрастия. Сигареты «прибавят» почти 16%, крепкий алкоголь – 5%.

Что же касается ожиданий населения, то их оценил Нацбанк. Порядка 40% респондентов считают, что цены выросли умеренно. Примерно столько же белорусов находят рост сильным.

Крупные покупки большинство пока откладывает. Но на такие траты всё же решались. В топ-3 – бытовая техника, покупка или ремонт жилья, лечение. Хранить сбережения белорусы – почти 32% – предпочитают в наличной форме. Но стало больше тех, кто выбирает банковские депозиты – в районе 12%. Менее лояльно белорусы стали относиться к сбережениям в валюте, но, несмотря на все прогнозы, находят средства для покупки долларов и евро.

Держать деньги белорусы смогут на базовых счетах. Их предлагает Нацбанк. Базовый счёт в рублях будет идти с конкретным набором бесплатных платёжных операций. На него в теории можно получать и зарплату. Проект Указа есть на правовом портале. Обсудить можно по 16 апреля.

А вот законопроект о защите персональных данных уже принят во втором чтении. Когда он вступит в силу, как это отразится на белорусском бизнесе, на компаниях, которые обрабатывают данные клиентов, и на самих белорусах? Обсудим проект со старшим партнёром юридической группы Алексеем Корочкиным.

Алексей Корочкин, старший партнёр юридической группы: - Исходя из проекта, можно сделать вывод о том, что белорусским компаниям, которые работают с персональными данными белорусских клиентов, придётся совершить ряд необходимых действий. Во-первых, им необходимо будет получать согласие субъекта персональных данных, надо будет разъяснять субъекту персональных данных, кто запрашивает эти данные, каким образом будет осуществляться работа с этими данными, какие конкретно данные, для каких целей эти данные будут использоваться, на какой срок запрашивается согласие на работу с этими данными. - Но будет ли право у потребителя услуги или покупателя товара отказаться, не давать свои данные? - Конечно же, он имеет право отказаться от предоставления своих персональных данных. Но тут необходимо рассмотреть разные ситуации. Что повлечёт за собой этот отказ? Если мы говорим, например, о ситуации, когда мы оформляем в магазине скидочную карту, и от нас требуют номер телефона и говорят, что этот номер телефона необходим, чтобы делать рассылку новых скидок периодически на наш номер телефона, то мы можем отказаться от предоставления нашего номера телефона. Тогда мы отказываемся и от этой рассылки, которую нам предлагает магазин. - В проекте идёт речь и об ответственности. Станет ли это мотивацией для операторов – тех, кто будет работать с чужими данными – лучше их защищать? - На мой взгляд, любая, установление любой меры ответственности, оно изначально должно мотивировать. В новом КоАП у нас появилась новая статья 23.7, которая говорит о нарушениях, связанных с нарушением законодательства о персональных данных. Конечно же, многое будет зависеть от того, каким образом будет складываться правоприменительная практика. Да, насколько эти штрафные санкции, если они будут налагаться, насколько они будут приближаться к верхним порогам, и будет ли активная практика по обращению субъектов за взысканием. При этом всём, проект предусматривает право субъекта бесплатно раз в год запросить о том, кому его данные предоставлялись. Допустим, как я понимаю, даже без его согласия. И, по-моему, в 15-дневный срок проект предусматривает, что субъекту должны рассказать, в течение года когда и кому предоставлялись его персональные данные.

Вот что точно не стоит делать, так это самому давать свои данные мошенникам. Они придумали новый способ обмана, сообщает Беларусбанк. Человеку присылают поддельный документ на переоформление банковского счёта по страховым реквизитам якобы от лица банка. Не спешите заполнять письмо. Лучше сразу позвоните в контакт-центр.

А вот чем грозит Facebook новая утечка данных, пока не ясно. В интернете появились личные сведения более чем полумиллиарда пользователей! Из 106 стран.

Слив нашли сотрудники компании в сфере кибербезопасности на хакерском форуме. Социальная сеть утечку опровергает, как и новую хакерскую атаку. И утверждает: слитые данные – старые. Их украли ещё в 2019-м. Там же была и личная информация создателя платформы Цукерберга. Впрочем, белорусские пользователи Facebook могут быть спокойны. В хакерском списке нашей страны нет.

Не тайна: ни зарплата, ни то, как её будут платить. Владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто Кингз» намерен рассчитываться с игроками биткоинами!

На зарплату только в этом сезоне у клуба уйдёт почти 102 миллиона долларов. Это меньше двух тысяч в биткоинах. За них фанаты, кстати, уже могут купить билеты на матчи и хот-доги. Принимает цифровую валюту ещё один клуб НБА – «Даллас Маверикс». Он продаёт билеты уже за Dogecoin. Это криптовалюта с названием в честь интернет-мема. Но вот своим игрокам пока платит более привычные деньги.

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