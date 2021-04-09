Что будет с политическими партиями в Беларуси? Итоги совещания у Президента

Источник материала: ОНТ

О партиях, когда совсем не до игр. На совещании у Президента сегодня говорили о партийном строительстве. Как его стимулировать и в тоже время регулировать. Работа над соответствующим законом уже идёт, но, когда политические процессы обострились, на деятельность партий решили посмотреть под несколько иным углом. Так что закон должен стать ответом на запрос части общества.

С другой стороны, Александр Лукашенко предостерегает от ошибок. Ведь опыт стран, в том числе постсоветского пространства, показывает, как больно может бить партийная неразбериха. А потому требует подойти к разработке закона максимально ответственно. И всё же политика чем-то похожа на шахматы.

Кто-то и сам был партийцем (во времена, когда не человек выбирал партию, а она его), а кто-то погружён в тему по долгу службы. Александр Лукашенко тоже в прошлом человек партийный, так что с ходу делится личным опытом. Президент не раз рассказывал, что после распада большой страны не изменил принципам Компартии, в то время как другие спешили сжечь партийный билет. Но самое главное – и это поможет понять логику развития событий – и спустя почти три десятилетия Александр Лукашенко верен своим убеждениям.

В Беларуси 15 политических партий. Но сколько вспомнится с ходу? Среди них легко выделить и консерваторов, и либералов. Но приверженность левым, правым или центристским идеалам всё же порой условна. И партии во многом делятся на тех, кто поддерживает или не поддерживает курс власти.

Как бы там ни было, раз часть общества ставит партийный вопрос ребром, значит, нужно реагировать. Власть чувствует и готовность самих белорусов активнее участвовать в делах государства. Другое дело, что, обжёгшись на молоке, и на воду дуешь. А опыта существования в условиях многопартийности у Беларуси, по большому счёту, нет. Как нет и готовых рецептов. В этом Александр Лукашенко убеждён.

И вот тут встаёт очень важный вопрос – а как лучше? Как в Молдове, Армении или, скажем, Украине, где из-за партийной борьбы политиков частенько «сливают», и политика в государстве переменчива, как ветер? Или как в Беларуси, где партии, конечно, регулярно участвуют в политических кампаниях, будь то местные выборы или парламентские, но постоянно оказываются в меньшинстве. Каждому видится по-своему. Но Президент предлагает исходить с позиции – как безопаснее? Человеку, обществу и государству.

Вот такая система, по мнению Александра Лукашенко, заслуживает государственной поддержки. Но не финансирования. Это важно!

Конечно, государство хочет контролировать политическое поле, и это ситуация, когда оно играющий тренер, а заодно и УЕФА. Президент решит прояснить всё окончательно, не пряча свою позицию за ширму видеокамер. Это может быть непопулярно, зато честно.

Президент не против многопартийности, он против законов, которые можно слишком вольно трактовать. Но критикуя – предлагай. И вот варианты от разработчиков закона. Повысить порог минимальной численности, усилить присутствие в регионах, обязать партии отчитываться перед своими членами о расходах и определить периодичность внутрипартийных выборов. А за неучастие в двух подряд избирательных кампаниях по выборам в Палату представителей партию могут ликвидировать. Она ведь для борьбы за власть создавалась, верно? Вот такая любопытная идея. Есть ещё одна.

Олег Слижевский, министр юстиции Беларуси: «Проектом закона предусмотрено, что учредителями политической партии могут быть только граждане Беларуси, постоянно проживающие на территории Беларуси. Возможно, такая же норма будет действовать в отношении не только учредителей, но и членов партии. Это общемировой подход, когда политическая партия, являясь организацией, которая участвует в формировании органов власти внутри страны, не может получать финансирования из-за рубежа и иным образом быть подвержена влиянию из-за рубежа».

Пока всё это – предложения. И их просят не рассматривать как ужесточение. Это наведение порядка и в тоже время стимул заручиться реальной поддержкой.

Олег Слижевский, министр юстиции Беларуси: «Они не должны существовать на бумаге, они должны работать в регионах. Этот процесс пока ещё находится в стадии разработки подходов, но уже сегодня необходимо думать об увеличении численности партий и создании организационных структур в регионах, чтобы потом принятие закона не стало неожиданностью».

Ну, а если в целом, то есть своего рода парадокс: любой белорус знает о республиканцах и демократах в Америке и хорошо, если вспомнит пару-тройку партий своей страны. Если закон даст толчок это изменить, это ведь совсем неплохо. И каким бы он ни был, речь идёт о партийном строительстве, а не о сносе!

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram